Пшоно коштує до 17,69 гривні за кілограм. Інші крупи, на жаль, суттєво зросли в ціні.

До теми Ціна кави стрімко зростає: як посуха в Бразилії вплинула на вартість продукту

До слова, усі вказані ціни – станом на червень 2021 року.

Які крупи подорожчали

Гречана крупа – на 13,7%. Середня ціна в Україні становила 42,01 гривні за кілограм.

крупа – на 13,7%. Середня ціна в Україні становила 42,01 гривні за кілограм. Рис – на 15,5%. Ціна сягнула 27,23 гривні за кілограм.

– на 15,5%. Ціна сягнула 27,23 гривні за кілограм. Манна крупа – на 16,8%. Вона коштувала до 16,87 гривні за кілограм.

крупа – на 16,8%. Вона коштувала до 16,87 гривні за кілограм. Ячна крупа – на 32,9%. Ціна становила до 15,22 гривні за кілограм.

Вартість хліба

Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку – ціна виросла на 19,5%. У червні 2021 року його вартість становила до 29,65 гривень.

– ціна виросла на 19,5%. У червні 2021 року його вартість становила до 29,65 гривень. Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – до 23,80 гривень за кілограм.

– до 23,80 гривень за кілограм. Хліб житній та житньо-пшеничний – до 24,87 гривні за кілограм.

– до 24,87 гривні за кілограм. Батон – до 16,33 гривні за пів кілограма.

Інші продукти

Макарони з м'яких сортів пшениці подорожчали на 20,7% – до 23,15 гривні.

з м'яких сортів пшениці подорожчали на 20,7% – до 23,15 гривні. Борошно пшеничне – на 21,5%. У червні вартість за кілограм сягала 14,33 гривні.

– на 21,5%. У червні вартість за кілограм сягала 14,33 гривні. Цукор подорожчав суттєво – аж на 73,5%. Вартість за кілограм – 25,92 гривні.

подорожчав суттєво – аж на 73,5%. Вартість за кілограм – 25,92 гривні. Соняшникова олія також стала дорожчою аж на 89,3%. Ціна сягнула 64,95 гривні за літр.

Важливо! У червні зафіксували, що ціни зросли на 6,4% з початку 2021 року.