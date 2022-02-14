Ціни в Україні: які продукти подорожчали найбільше від початку року

Від початку поточного року в Україні найбільше подорожчати овочі, а от цукор та соняшникова олія навпаки подешевшали. Такі дані надала Державна служба статистики.

Як змінились ціни від початку року

У січня 2022 року проти грудня 2021 року найбільше у відсотковому значенні додали у ціні овочі, зокрема капуста та морква – на 46,3% та 35,9% відповідно. Цукор же навпаки подешевшав на 1,5%, також знизилась у ціні літра олії та кілограм гречаної крупи.

Цікаво Індекс борщу: як в Україні змінились ціни за рік та що подорожчало найбільше

Які продукти подорожчали:

капуста – на 46,3% до 17 гривень за кілограм;

морква – на 35,9% до 13,6 гривні за кілограм;

морожена риба – на 18% до 103,7 гривні за кілограм.

Продукти, що подешевшали за місяць:

цукор – на 1,5% до 27,1 гривні за кілограм;

соняшникова олія – на 0,6% до 61,1 гривні за літр,

гречана крупа – на 0,3% до 47,6 гривні за кілограм.

Ситуація з інфляцією в Україні

Також додали у ціні у лікеро-горілчані вироби та цигарки. Ціни на горілку зросли на 0,8% до 95,0 гривень за 0,5 літра. Українське вино подорожчало на 3,3% до 72,3 гривні за пляшку 0,75 літра. Сигарети преміумкласу подорожчали на 4,3% до 69,8 гривні за пачку.

За результатами січня 2022 року рівень інфляції в Україні залишився на рівні 10% річних. Що стосується споживчих цін, то у Держстаті поділились, що вони зросли на 1,3% минулого місяця.

Як змінились ціни в Україні за місяць / Скриншот з січневого експрес-випуску Держстату

Нагадаємо, що Нацбанк нещодавно погіршив прогноз щодо рівня інфляції в Україні у 2022 році. Раніше регулятор прогнозував, що вона сповільниться до 5% річних, а тепер очікує 7,7% річних. Більше про це, читайте тут.

Як в Україні зросли ціни за 2021 рік: дані Держстату