Ціни в Україні: які продукти подорожчали найбільше від початку року
Джерело:Державна служба статистики
Від початку поточного року в Україні найбільше подорожчати овочі, а от цукор та соняшникова олія навпаки подешевшали. Такі дані надала Державна служба статистики.
Як змінились ціни від початку року
У січня 2022 року проти грудня 2021 року найбільше у відсотковому значенні додали у ціні овочі, зокрема капуста та морква – на 46,3% та 35,9% відповідно. Цукор же навпаки подешевшав на 1,5%, також знизилась у ціні літра олії та кілограм гречаної крупи.
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Які продукти подорожчали:
- капуста – на 46,3% до 17 гривень за кілограм;
- морква – на 35,9% до 13,6 гривні за кілограм;
- морожена риба – на 18% до 103,7 гривні за кілограм.
Продукти, що подешевшали за місяць:
- цукор – на 1,5% до 27,1 гривні за кілограм;
- соняшникова олія – на 0,6% до 61,1 гривні за літр,
- гречана крупа – на 0,3% до 47,6 гривні за кілограм.
Ситуація з інфляцією в Україні
За результатами січня 2022 року рівень інфляції в Україні залишився на рівні 10% річних. Що стосується споживчих цін, то у Держстаті поділились, що вони зросли на 1,3% минулого місяця.
Як змінились ціни в Україні за місяць / Скриншот з січневого експрес-випуску Держстату
Нагадаємо, що Нацбанк нещодавно погіршив прогноз щодо рівня інфляції в Україні у 2022 році. Раніше регулятор прогнозував, що вона сповільниться до 5% річних, а тепер очікує 7,7% річних. Більше про це, читайте тут.
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