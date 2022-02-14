У січня 2022 року проти грудня 2021 року найбільше у відсотковому значенні додали у ціні овочі, зокрема капуста та морква – на 46,3% та 35,9% відповідно. Цукор же навпаки подешевшав на 1,5%, також знизилась у ціні літра олії та кілограм гречаної крупи.

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За результатами січня 2022 року рівень інфляції в Україні залишився на рівні 10% річних. Що стосується споживчих цін, то у Держстаті поділились, що вони зросли на 1,3% минулого місяця.

Як змінились ціни в Україні за місяць / Скриншот з січневого експрес-випуску Держстату

Нагадаємо, що Нацбанк нещодавно погіршив прогноз щодо рівня інфляції в Україні у 2022 році. Раніше регулятор прогнозував, що вона сповільниться до 5% річних, а тепер очікує 7,7% річних. Більше про це, читайте тут.