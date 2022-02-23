Чому ціни на продовольство зростуть

Ескалація напруженості між світовими лідерами в галузі рослинництва Росією та Україною, ймовірно, змусить покупців пшениці, кукурудзи та соняшникової олії шукати альтернативні поставки, що підвищить світові ціни на продовольство, які вже наближаються до багаторічних максимумів, зауважує видання.

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Трейдери вважають, що посилення напруженості вже призвело до того, що деякі покупці перенаправляли судна іншим постачальникам через побоювання, що будь-який спалах війни призведе до тривалих затримок.

Кораблі уникають заходу в Чорне море через військовий ризик. Перебої в постачанні вже мають місце,

– вважає один з сінгапурських трейдерів.

Зверніть увагу! Продовольче агенство ООН повідомило наприкінці минулого року, що світові ціни на продукти харчування вже коливаються біля 10-річного максимуму через високий попит на пшеницю та молочні продукти.

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На Росію та України припадає:

близько 29% світового експорту пшениці,

19% світових поставок кукурудзи,

80% світового експорту соняшникової олії.

Тож з огляду на це трейдери стурбовані тим, що будь-яке військове втручання може вплинути на рух врожаїв та спровокувати масову боротьбу імпортерів за заміну поставок із регіону з Чорноморського регіону.

Хто такий трейдер Трейдер – учасник біржової торгівлі, спеціаліст в області фінансів, людина, що здійснює торгово-інвестиційні операції з цінними паперами з метою отримання прибутку.

Дані з Трейдер – учасник біржової торгівлі, спеціаліст в області фінансів, людина, що здійснює торгово-інвестиційні операції з цінними паперами з метою отримання прибутку.Дані з Вікіпедії

Найбільші споживачі експорту пшениці

За даними Refinitiv, у 2021 році близько 70% експорту пшениці з РФ припало на покупців на Близькому Сході та в Африці. Експерти, опитані виданням Reuters вважають, що покупці на Близькому Сході та в Африці шукатимуть альтернативні джерела.

Як зросли ціни

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго підскочили більш ніж на 2% у вівторок (22 лютого 2022 року), кукурудза досягла семимісячного максимуму, а соєві боби також зросли.

При цьому, проти мінімумама 2021 року всі три ключові харчові та кормові інгредієнти зросли приблизно на 40%.

Що таке ф'ючерс Ф'ючерс – це договір чи контракт, який зазначає, що продавець зобов'язаний постачати покупцю базовий актив за обумовленою ціною та у конкретні терміни.

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