Індекс цін на продовольство ФАО в лютому цього року склав 140,7 пункту, що на 3,1 пункту вище, ніж у лютому 2011 року. У ФАО зауважили, що ціни ростуть через побоювання зниження експорту в Чорноморському регіоні .

Які продукти подорожчали найбільше у лютому 2022 року

Індекс цін на молочні продукти був в середньому на 6,4% вище, ніж у січні, що було обумовлено нижчою, ніж очікувалося, пропозицією молока.

був в середньому на 6,4% вище, ніж у січні, що було обумовлено нижчою, ніж очікувалося, пропозицією молока. Індекс цін на зернові – на 3% проти попереднього місяця.

– на 3% проти попереднього місяця. Міжнародні ціни на кукурудзу – на 5,1% через невизначеність щодо експорту кукурудзи з України.

– на 5,1% через невизначеність щодо експорту кукурудзи з України. Світові ціни на пшеницю – на 2,1%, значною мірою відображаючи невизначеність щодо глобальних потоків поставок з портів Чорного моря.

– на 2,1%, значною мірою відображаючи невизначеність щодо глобальних потоків поставок з портів Чорного моря. М'ясо – на 1,1% в порівнянні з січнем, при цьому міжнародні котирування на яловичину досягли нового рекордно високого рівня на тлі високого світового попиту на імпорт.

Що подешевшало у лютому 2022 року

Разом з тим індекс цін на цукор навпаки знизився у лютому цього року, мовиться про 1,9%. Це сталось на тлі сприятливих перспектив виробництва в основних країнах-експортерах, таких як Індія і Таїланд.

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