М'ясо та яйця за шалені гроші: чому зростають ціни на продукти

Останні місяці вартість продуктів харчування зростала буквально кожного тижня. Напередодні новорічних та різдвяних свят українців це не дивувало, адже так було завжди, проте гуляння залишились в минулому, а ціни продовжують підвищуватись.

Джерело: 24 канал

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Як засвідчила інформація, оприлюднена Державною службою статистики, протягом 2020 року зросли ціни майже на всі продукти харчування.

Ціни на хліб

Зокрема, пшеничний хліб з борошна вищого ґатунку виріс на 11,8%, батон, вагою 0,5 кілограма, здорожчав з 13, 86 до 14,74 гривні, пшеничне борошно подорожчало на 13,2% і тепер становить 12,17 гривні за кілограм, а ціна на цукор збільшилась з 14,30 до 20,9 гривні. Не пасуть задніх й ціни на крупи, не рахуючи пшоно, яке здешевшало на 30,2%. Традиційно найбільше додала у вартості гречка тепер вона коштує 37 гривень, а ще рік тому можна було придбати кіло за 27.

Щоправда, якщо сьогодні вийти в магазин, то стає очевидним той факт, що Держстат взяв в розрахунок найдешевші продукти на ринку. Власне, зробити закупи за такими цінами ще той квест, адже їх розбирають в першу чергу та й заводять в торгівельну мережу не так вже й багато.

Основною причиною зростання цін на продукти аналітики називають підвищення мінімальної зарплати та вартості електроенергії.

Щодо солодкого піску, крім зростання цін на електроенергію збільшення мінімальної зарплати, ще варто враховувати обсяги збирання цукрових буряків. Багато зібрали – ціна падає, мало – зростає. Минулого року цукрового буряка зібрали менше, тому є певна нестача на ринку,

– зазначає економіст Борис Кушнірук.

Щоправда, не варто думати, що ціни досягли своєї межі й зупиняться. Так, хліб цілком може здорожчати й коштувати приблизно 20 – 24 гривень за кіло. А все тому, що виросли ціни на пшеницю, як наслідок і на борошно. А з січня 2021 року підвищено мінімальну заробітну плату і це теж додасть кілька гривень до собівартості.

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Як переконує експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, ми почали використовувати продукцію, вирощену в 2020 році. Її фізично менше, тому безперечно ціни на світовому ринку та в Україні пішли вгору.

Яєчний переполох по-українськи

Якщо здорожчання хліба більшість виробників почали маскувати за зменшення ваги продукції, то з яйцями така хитрість не спрацює. Покупці зрідка звертають увагу на вагу хліба, особливо, коли йдеться про запакований. Тому, якщо ще кілька місяців вага батону в пакуванні складала 0,5 кілограми, то тепер це вже 0,45 чи й менше. Люди бачать ту саму ціну продукту, але далеко не завжди дивляться на вагу продукту.

Яйця ж часто реалізують у відкритому пакуванні, тому з їх розміром схитрувати навряд чи вийде.

Ціна яйця пішла у гору, бо 60% його вартості – це комбікорм, а це кукурудза, яка достатньо серйозно здорожчала. Не забуваємо про енергоносії та мінімальну зарплату. Важко очікувати, що всі ці фактори не відобразяться на собівартості яйця, яка сьогодні складає 2,4 гривні,

– зауважує Олег Пендзин.

Борис Кушірук погоджується з колегою і додає, що яйця – це сезонний товар. Весною і влітку вони дешевшають, а взимку дорожчають. Щоправда, якщо виробництво хліба у нас не монополізоване, в районах може бути кілька пекарень, то ринок виробництва яєць навпаки монополізований.

Фактично понад половина яєць виробляється однією компанією. Проти власника якої здійснюється розслідування НАБУ і в компанії заявляють про тиск. В результаті чого в них спостерігається нестача оборотних коштів, бо не можуть звернутись за кредитними запозиченнями. У них такі свої пояснення стрибка цін,

– додає Борис Кушнірук.

Вплинуло на вартість яєць і зростання цін на зовнішніх ринках, що потягло вгору й вітчизняні цінники.

М'ясо та ціни

Чи не єдина галузь для якої 2020 рік був відносно стабільним, у плані цін, – м'ясна. Куряче філе навіть подешевшало на 10 гривень від початку року. Власне, вартість свинини фактично залишалась незмінною. Єдине, вартість зросла на яловичину з 132,81 гривні до 144,82.

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Проте, з приходом року Бика треба готуватись до підвищення цін і на цей вид продукції. Аналізуючи ситуацію зі свининою, експерт зі свинарства Асоціації тваринників України Ольга Махно розповідає, що основними компонентами при годуванні свиней є соя та соняшник, які додали в ціні 20 – 40%. Адже в собівартості виробництва м'яса корми складають 70 – 80%. Тож, не дивно що улюблений українцями вид м'яса додасть в ціні. Знову ж не варто забувати про підвищення мінімалки та здорожчання електроенергії. Ці складові всі виробники обов'язково закладуть у вартість продукції.

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Таким чином, зросте собівартість продукції, проте закупівельні ціни залишаються невисокими. М'ясокомбінати, закуповуючи свиней у населення, дають 37 – 39 гривень за кілограм живої ваги. А собівартість вирощування поросят в 2020 році складала приблизно 36 гривень за кілограм. А у багатьох виробників ця цифра вже досягає 40 гривень і більше. Такий стан речей може негативно вплинути на ринок і як промислові виробники, так і селяни почнуть масово вирізати свиней. Відповідно, зменшення поголів'я, що зумовить ріст попиту і ціни на м'ясо.

Як обирати якісні продукти харчування:

Щодо вартості курятини, то аналітики сходяться на думці, що й тут не варто очікувати здешевлення. Виною цьому зростання цін на корм. Адже вартість продукції, за якою вона сьогодні реалізується, не дає змогу виробникам виходити на рентабельність. Йдеться не лише про малі, а й середні підприємства.

Таким чином українцям не варто розраховувати на здешевлення харчів. Адже підстав для зниження цін – немає.