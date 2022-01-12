Ціни на продукти у 2022 році зростуть ще на 10 – 20%, – радник Зеленського

Дані світових ринків свідчать про збереження тенденції високих інфляційних ризиків для продовольства. Зокрема, у 2022 році ціни на продукти зростуть ще на 10 – 20%.

Про це розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко. За його словами, це вплине на всі країни, які імпортують інфляцію.

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Зокрема, зростання цін на продовольство торкнеться й України.

Ціна на продукти піде вгору на 10 – 20%, якщо судити за форвардними контрактами. Зерно, цукор, какао боби – все йде вгору,

– заявив радник президента.

В Україні через зростання цін на продукти хочуть запровадити спеціальні "картки" для вразливої частини населення. Втім, за словами Олега Устенка, це не буде повторенням радянської практики.

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Зростання цін на продукти в Україні: що відомо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наприкінці 2021 року заявив, що основні продукти подорожчають через зростання цін на енергоносії.

Українські підприємства не можуть утримувати теперішню вартість своєї продукції, бо зросла ціна на всі складові виробничого процесу, зокрема, – на газ. Якщо не збільшувати ціну, то виробництво стане нерентабельним.

У грудні ціни на продукти та безалкогольні напої в Україні зросли на 1,2%. Однак одяг та взуття навпаки подешевшали.

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