Ціни на продукти у 2022 році зростуть ще на 10 – 20%, – радник Зеленського
12 січня 2022 , 13:50Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
Дані світових ринків свідчать про збереження тенденції високих інфляційних ризиків для продовольства. Зокрема, у 2022 році ціни на продукти зростуть ще на 10 – 20%.
Про це розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко. За його словами, це вплине на всі країни, які імпортують інфляцію.
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Зокрема, зростання цін на продовольство торкнеться й України.
Ціна на продукти піде вгору на 10 – 20%, якщо судити за форвардними контрактами. Зерно, цукор, какао боби – все йде вгору,
– заявив радник президента.
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Зростання цін на продукти в Україні: що відомо
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наприкінці 2021 року заявив, що основні продукти подорожчають через зростання цін на енергоносії.
- Українські підприємства не можуть утримувати теперішню вартість своєї продукції, бо зросла ціна на всі складові виробничого процесу, зокрема, – на газ. Якщо не збільшувати ціну, то виробництво стане нерентабельним.
- У грудні ціни на продукти та безалкогольні напої в Україні зросли на 1,2%. Однак одяг та взуття навпаки подешевшали.
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