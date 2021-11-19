Ціни на продовольство у світі зростають: експерти розповіли, що чекати у 2022 році

У світі помітно зростає у ціні продовольство. Експерти пов'язують це з енергокризою, розірваними ланцюжками постачання, подорожчанням пального тощо. На які позиції ціни зросли найбільше та чи чекати найближчим часом на їх спад, читайте далі.

На які позиції ціни зросли

За рік, від жовтня минулого року, "молочка" подорожчала менше, ніж на 10%.

подорожчала менше, ніж на 10%. Цукор – на майже 50%.

– на майже 50%. Ціни на соняшникову олію неї від врожаю до врожаю зросли майже на 60%.

неї від врожаю до врожаю зросли майже на 60%. Пшениця подорожчала на 40% за рік, через що ціни на м'ясну продукцію теж зросли.

подорожчала на 40% за рік, через що ціни на м'ясну продукцію теж зросли. Також помітно подорожчали яйця, хліб, м'ясо, овочі та сало.

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Нагадаємо! Середнє значення індексу продовольчих цін ФАО, склало 133,2 пункту у жовтні, що на 3,9% вище проти Середнє значення індексу продовольчих цін ФАО, склало 133,2 пункту у жовтні, що на 3,9% вище проти вересневого рівня й на 31,3% у порівнянні з жовтнем 2020 року. Більше про це, читайте тут

Чому ціни зростають

Кліматичні зміни

Здорожчення пшениці пов'язане з сильними посухами одразу в кількох країнах, котрі є провідними експортерами у світі, – Канаді, США та Росії. Також різни кліматичні зміни у світі безпосередньо впливають на ціноутворення. Наприклад, через сильні повені у Китаї цьогоріч споживачі відчувають дефіцит овочів Боротьба з глобальним потеплінням та дороге традиційне пальне тиснуть на аграрний ринок, адже біопаливо виготовляють із цукрової тростини, рослинних олій та кукурудзи. Читайте Через енергетичну кризу ціни на цукор оновили чотирирічний максимум Зауважте, незабаром на світовій продовольчій арені можуть бути проблеми з цукром та олією. Все через морози й поганий врожай тростини в Бразилії та перехід країн на біопаливо з міркувань дорожнечі чи шкідливості бензину для довкілля. , незабаром на світовій продовольчій арені можуть бути проблеми з цукром та олією. Все через морози й поганий врожай тростини в Бразилії та перехід країн на біопаливо з міркувань дорожнечі чи шкідливості бензину для довкілля.

Розірвані ланцюжки поставки

Брак контейнерів і дорожчий морський фрахт (наприклад, через карантин в портах Китаю чи аварію у Суецькому каналі) чи нестача водіїв вантажівок (як у Британії та США через брак працівників-мігрантів) також роблять свій внесок у ціни на харчі.

Здорожчення палива у світі теж впливає на ці ціни та процес поставок, адже воно потрібне для вантажівок та кораблів.

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Ціни на енергоносії та паливо

Високі ціни на енергоносії впливають на ціноутворення не лише через вартість транспортування. Газ, наприклад, є головною сировиною у виробництві добрив. Коли "блакитне" паливо стало "золотим", у світі стали зупинятися багато заводів з виробництва добрив.

Дорогий газ, менша пропозиція і більший попит роблять добрива дорожчими, а відтак, зростають ціни й на харчі, вирощені на цих добривах.

Чи знизяться ціни у 2022 році

В Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП) побоюються, що через рекордне здорожчення добрив на близько 30% можуть продовжити зростати продукти у наступному році.

Зараз для аграріїв відповідальний час посівної, і від наявності та фінансової доступності добрив залежить врожайність,

– розповідають в УСПП.

Високий урожай зернових у 2021 році

Варто нагадати, що у поточному році в Україні був зібраний досить не поганий врожай багатьох культур. Передусім основи аграрного експорту – пшениці. Щоправда, виробники борошна та хлібу занепокоєні: врожай пшениці є більшим, але в ньому менше продовольчої пшениці.

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Врожай соняшника цього року також один з найвищих. Проте саме ця культура і ціни на неї дуже залежать від експорту. Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії, а внутрішній ринок може спожити не більше десятої частини того, що виробляють аграрії. Також цьогоріч був хороший урожай гречки та кукурудзи.

Уряд контролює ситуацію

Міністр аграрної політики Роман Лещенко розповідає, що уряд контролює ситуацію, і на ринку буде достатньо якісної пшениці попри великий експорт.

В нас підписані з представниками експортерів відповідні меморандуми, ми чітко контролюємо обсяги експорту – тут повне взаєморозуміння,

– зауважує Лещенко.

Не повинно бути проблем і з цукром, переконує заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький. Він твердить, що і неврожай буряків, і дефіцит цукру залишилися в минулому році. А цього року, мовляв, врожай набагато кращий, і виробництво цукру має зрости, тож ціни на нього мають знизитися.