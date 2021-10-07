Ціни на продовольство у світі зростають: що подорожчало найбільше у вересні

Експерти Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) розповіли, що ціни на продовольчі товари у вересні зросли майже на 33%. Разом з тим ціни на м'ясо практично не змінились.

Індекс цін у вересні 2021 року

У вересні 2021 року загальний індекс цін на продовольство становив 130 пунктів, що на 1,2% вище ніж у серпні цього ж року. Нагадаємо, що Індекс відстежує щомісячні зміни світових цін на широко продавані продовольчі товари.

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Чому ціни зростали у вересні Зростанню цін у вересні сприяло скорочення пропозиції й високий попит на основні харчові продукти, такі як пшениця і пальмова олія. Важливо! За рік в Україні подорожчали такі харчові продукти, як хлібобулочні вироби, крупи, макарони, соняшникова олія тощо. Детальніше про те на скільки саме зросла ціна, За рік в Україні подорожчали такі харчові продукти, як хлібобулочні вироби, крупи, макарони, соняшникова олія тощо. Детальніше про те на скільки саме зросла ціна, читайте тут

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На скільки подорожчали продукти у вересні

Індекс цін на зернові у вересні зріс на 2,0% у порівнянні з попереднім місяцем й нині на 41% вище, ніж роком раніше — через скорочення обсягів експорту на тлі високого попиту. Зауважте, що світові ціни на пшеницю зросли майже на 4%.

у вересні зріс на 2,0% у порівнянні з попереднім місяцем й нині на 41% вище, ніж роком раніше — через скорочення обсягів експорту на тлі високого попиту. Зауважте, що світові ціни на пшеницю зросли майже на 4%. Індекс цін на рослинну олію виріс на 1,7% за місяць й приблизно на 60% в порівнянні з вереснем 2020 року, оскільки світові ціни на пальмову олію досягли 10-річного максимуму.

виріс на 1,7% за місяць й приблизно на 60% в порівнянні з вереснем 2020 року, оскільки світові ціни на пальмову олію досягли 10-річного максимуму. Індекс цін на молочні продукти збільшився на 1,5% у порівнянні з серпнем.

збільшився на 1,5% у порівнянні з серпнем. Індекс цін на цукор був на 0,5% вище в порівнянні з попереднім місяцем й на 53,5% в порівнянні з роком раніше. Все через несприятливі погодні умови й більш високі ціни на етанол в Бразилії, найбільшому у світі експортері цукру.

Індекс цін нау вересні практично не змінився в порівнянні з попереднім місяцем й виріс на 26,3% в річному численні.