Як зросли ціни у жовтні 2021 року
Середнє значення індексу продовольчих цін ФАО, склало 133,2 пункту у жовтні, що на 3,9% вище проти вересневого рівня й на 31,3% у порівнянні з жовтнем 2020 року.
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Чому темпи зростання цін пришвидшились у жовтні
Зростання індексу триває вже третій місяць поспіль, а пришвидшені темпи у жовтні були обумовлені триваючим підвищення світових цін на рослинні олії та зернові.
Як подорожчали продукти у жовтні
- Ціни на пшеницю підскочили на 5%, індекс цін на зернові зріс на 3,2%. Це сталось через погіршення планів на урожай в основних країнах-експортерах, включаючи Канаду, Росію та США й зниження пропозиції на глобальних ринках.
- Індекс цін на рослинні олії зріс на 9,6%, досягнувши найвищого рівня за весь час спостереження. Таке зростання було обумовлене зростанням котирувань цін пальмової, соєвої, соняшникової та ріпакової олій.
- Індекс цін на молочну продукцію зріс на 2,6 пункту в порівнянні з вересневим показником, через активізації світового попиту на вершкове масло, сухе знежирене і сухе незбиране молоко і прагнення покупців забезпечити нарощування запасів.
Які позиції подешевшали у жовтні
- Середнє значення індексу цін на м'ясо знизилося на 0,7% в проти вересня, таким чином, зниження цін на цей вид продукції триває вже третій місяць.
- Середнє значення індексу цін на цукор знизилося вперше за шість місяців й виявилося на 1,8% нижче вересневого рівня.