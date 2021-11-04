Як зросли ціни у жовтні 2021 року

Середнє значення індексу продовольчих цін ФАО, склало 133,2 пункту у жовтні, що на 3,9% вище проти вересневого рівня й на 31,3% у порівнянні з жовтнем 2020 року.

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Чому темпи зростання цін пришвидшились у жовтні

Зростання індексу триває вже третій місяць поспіль, а пришвидшені темпи у жовтні були обумовлені триваючим підвищення світових цін на рослинні олії та зернові.

Нагадаємо, що в Україні у вересні споживчі ціни за місяць зросли на 1,5%, згідно з даними Держстату. Інфляція у вересні підскочила з 10,2% до 11% й оновила максимум з травня 2018 року. Коли вдасться втихомирити інфляцію в Україні, розповідаємо тут.