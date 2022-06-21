На деяких мережах АЗС вартість пального опустилася на більш ніж гривню. Водночас ціни на бензин залишилися незмінними.

Зверніть увагу Ціни на пальне в Україні вже не повернуться до довоєнного рівня, – Данілов

Ситуація на ринку

У багатьох популярних мережах АЗС вартість автогазу залишилася незмінною. Водночас на зниження середньої вартості пального вплинули зміни цін на 5 АЗС. Зокрема:

"Нефтек" – 44,99 гривні (-1 гривня);

BVS – 41,99 гривні (-0,01 гривні);

Chipo – 42,34 гривні (-0,16 гривні);

"Авантаж 7" – 39,97 гривні (-1,32 гривні);

Motto – 42,99 гривні (-1,21 гривні).

Сумарне зниження середньої вартості автогазу – 0,1 гривні. Найдорожчим пальне залишається на "Нефтек", а найдешевшим – на UPG (37 гривень за літр).

Вартість бензину майже незмінна. У середньому ціна за літр А-95+ становить 51,56 гривні, а за А-95 – 50,76 гривні.

Середня вартість дизельного пального становить 56,58 гривні.

Дефіцит вдасться подолати до осені

У коментарі Financial Times міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів, що для того, щоб подолати паливну кризу, нашій державі необхідно укласти якомога більше довгострокових контрактів на постачання.

За його словами, вже зараз щодня до України прибуває по 230 бензовозів. Тому міністр закликає громадян потерпіти – проблему дефіциту вийде до осені.

Ціни на пальне не повернуться до довоєнного рівня

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що варто бути готовим до того, що стрімкого зниження цін не буде. Причиною цього є те. що війна стала серйозним ударом по економіці.

Водночас Данілов запевнив, що дефіцит неодмінно буде подолано. Однак до довоєнних часів вартість пального не знизиться. Секретар РНБО аргументує це тим, що вартість пального у світі є високою. Як приклад Данілов зазначив, що вартість бензину в Європі – 2 євро, тому в Україні вона не може становити 1 євро.

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