Ціни на пальне вже впали щонайменше на 5 гривень, – Шмигаль
Джерело:телеграм-канал Дениса Шмигаля
Рішення щодо скасування акцизу та зниження ставки ПДВ на пальне працюють. Наразі АЗС вже знизили ціну щонайменше на 5 гривень.
У деяких мережах зниження ціни як на бензин, так і на дизель, сягнуло навіть 10 гривень за літр. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
До теми Шмигаль анонсував скасування акцизу на пальне та зменшення ставки ПДВ
Нагадаємо, що в Україні на час воєнного стану прийняли низку рішень, щоб врегулювати ціни на пальне:
- скасували акциз;
- знизили ПДВ до 7%;
- запровадили нову цінову формулу.
Ринок пального зараз переживає сильну трансформацію, адже тепер весь імпорт йде з Європи. Але головне, що цей імпорт почався,
– заявив Шмигаль.
За словами прем'єра, за новими правилами вже завезли в Україну 1000 тонн пального. Об'єми лише збільшуватимуться, а разом з цим і стабілізуються ціни.
Трансформація паливного ринку України
Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн написав у фейсбуці, що ринок переживає глибочезну у своїй історії трансформацію: 100-відсотковий розворот на 180 градусів – від Росії та Білорусі на Європу.
Все скрипить, пручається, але починає потроху рухатися. На порядку денному дуже сміливі проєкти,
– написав Куюн.
За його словами, український ринок – це й величезні можливості для Європи.
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