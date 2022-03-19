У деяких мережах зниження ціни як на бензин, так і на дизель, сягнуло навіть 10 гривень за літр. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

До теми Шмигаль анонсував скасування акцизу на пальне та зменшення ставки ПДВ

Нагадаємо, що в Україні на час воєнного стану прийняли низку рішень, щоб врегулювати ціни на пальне:

скасували акциз;

знизили ПДВ до 7%;

запровадили нову цінову формулу.

Ринок пального зараз переживає сильну трансформацію, адже тепер весь імпорт йде з Європи. Але головне, що цей імпорт почався,

– заявив Шмигаль.

За словами прем'єра, за новими правилами вже завезли в Україну 1000 тонн пального. Об'єми лише збільшуватимуться, а разом з цим і стабілізуються ціни.

Трансформація паливного ринку України

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн написав у фейсбуці, що ринок переживає глибочезну у своїй історії трансформацію: 100-відсотковий розворот на 180 градусів – від Росії та Білорусі на Європу.

Все скрипить, пручається, але починає потроху рухатися. На порядку денному дуже сміливі проєкти,

– написав Куюн.

За його словами, український ринок – це й величезні можливості для Європи.

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