Повномасштабний напад Росії на Україну та нищення цивільної інфраструктури та підприємств завдали важких ударів українській економіці. Варто готуватися до того, що подорожчання стане звичним фактором на тривалий проміжок часу.

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Ціна на пальне не повернеться на колишній рівень

Окрім дефіциту пального на зменшення автівок на українських дорогах впливає і його висока ціна. Через блокування Чорного моря російськими окупантами та знищення нафтопереробного підприємства сильно ускладнили ситуацію.

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що з часом нові маршрути постачання налагодяться і жодних проблем із пальним не буде. Втім, розраховувати на падіння ціни палива не варто, адже для цього немає жодних передумов.

Треба розуміти, що тої ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, два євро за літр, то як у нас може бути один євро?

– сказав Данілов.

Новини економіки: коротко про головне

Через війну українцям варто готуватися до підвищення цін на всю продукцію. Індекс борщового набору, який часто вважають основою для аналізу ситуацію на ринку харчових продуктів, за останній рік зріс на третину. Подорожчання палива та крадіжка урожаю на тимчасово окупованих територіях теж матимуть великий вплив на ціни.

Аналітична команда Wood Mackenzie переконана, що високі ціни пальне протримаються ще як мінімум до середини 2023 року. Причина – перебої з постачанням російської нафти. У другій половині 2023 року тиск на ціни має піти на спад.

Наші друзі намагаються зробити все для того, щоб не лише допомогти ЗСУ бити російських окупантів, а й втримати нашу економіку та не дати ворогу можливості грабувати Україну. Зокрема, у Польщі вже будуть сховища для українського зерна, будівництво триватиме до 4 місяців.

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