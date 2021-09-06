Їхня вартість збільшилась на 70% та 75% відповідно. Такі дані – станом на 3 вересня 2021 року.

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Вартість яких продуктів збільшилась

Відпускні ціни на харчові продукти по Україні, станом на зараз, становили:

на кукурудзяну крупу – 12,91 гривні за кілограм (на 24% вище);

на гречану купу – 35,63 гривні за кілограм (на 14% вище);

на пшоняну крупу – 14,10 гривень за кілограм (на 13% вище);

на горохову крупу – 14,33 гривні за кілограм (на 20% вище);

на ячмінну крупу – 11,20 гривень за кілограм (на 31% вище).

Згідно з інформацією фінансово-економічного департаменту Мінагрополітики, вартість на свиняче м'ясо була 89,61 гривня за кілограм – на 5%.

Ціна на молоко – 21,75 гривні за кілограм – на 14%, а на вершкове масло на 9% – 174,12 гривні за кілограм.

Відзначимо! За словами експертів, в Україні – високий урожай яблук, тому їхня ціна суттєво впаде.

Скільки коштують овочі

Щодо овочів відпускні ціни становили: на капусту – 5,15 гривні за кілограм (+12%), на буряк – 7,41 гривні за кілограм (+49%), на моркву – 7,97 гривні за кілограм (+23%).