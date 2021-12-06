Де найдорожче житло в Україні

Найдорожче житло у столиці України. У середньому 1 квадратний метр київського житла обійдеться у майже 39 тисяч гривень, за даними dom.ria. Серед дорогих міст для купівлі житла також опинилися Полтава, Одеса, Дніпро, Харків та Львів – 25 – 26 тисяч гривень за квадратний метр.

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А за дешевим житлом потрібно їхати у Кропивницький – трохи більше як 14 тисяч гривень. Майже 16 тисяч гривень за квадратний метр в середньому доведеться віддати в Івано-Франківському та Хмельницькому, які ввійшли в трійку найдешевшим міст за вартістю нерухомості.

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Зверніть увагу! Ціни сформовані на основі пропозицій забудовників на сайті dom.ria, тож можуть не показувати реальну картину ринку житла.

Чому ціни на житло зростають

З грудня 2020 року по листопад 2021 року середні ціни на житло у столиці зросли на 20%, за даними ЛУН.

Загалом по Україні ціни зросли в середньому на 20% на вторинному ринку житла і на 20 – 30 % на первинному. Щоправда, Юрій Піта наголошує, що ціни зросли нерівномірно: більше у великих містах, і менше – в невеличких.

Якщо у великих обласних центрах ціни, наприклад, на первинному ринку збільшилися подекуди на 35%, а на вторинному до 20-25%, то у невеликих містечках в останні 2 – 3 місяці спостерігалося зниження середньої вартості квартир на вторинці на 3-4%. Юрій Піта Президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України

Експерти з нерухомості, опитані 24 каналом, виділили наступні чинники росту цін на ринку житла у 2021 році:

Інфляція. Зросла собівартість будівництва через високі ціни на будівельну продукцію та будівельно-монтажні роботи.

Зверніть увагу! У жовтні інфляція склала 10,9% у річному вимірі, за даними НБУ.

Високий інвестиційний попит. З метою збереження своїх грошей, українці інвестують у нерухомість.

За підсумками 2021 року кількість угод на первинному ринку з метою збереження коштів склала 55 – 60%; вочевидь громадян України не влаштовують відсоткові ставки за депозитами, адже рівень інфляції дуже швидко їх "з’їдає". Михайло Підвисоцький Засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group

Збільшення попиту. Упродовж 2020 – 2021 років він зріс на 30-35% на первинному ринку і на 25% на вторинному.

Щоправда, Юрій Піта додає, що попит реалізований практично на 90%, тож у найближчі кілька місяців ринок житла перебуватиме у стані стабілізації цін.

Вихід великих гравців з ринку. За останні 2 роки пішли два забудовники – Укрбуд і Евріка. За словами Вікторії Мови, власниці агентства нерухомості Vdomus, вони обвалили ринок. Пропозицій стало менше, а попит залишився – відповідно ціни піднялися.

Чи існує бульбашка на ринку нерухомості

Через стрімкий ріст цін на житло в Україні вже заговорили про ймовірно бульбашку, яка рано чи пізно лусне. Люди, дотичні до ринку нерухомості, це заперечують.

Я не вважаю, що зараз є передумови для виникнення будь-яких кризових явищ як на первинному, так і на вторинному ринках. Всі розмови про бульбашку починаються тоді, коли середньорічне зростання вартості житла перевищує 10-15%. Проте, домінування попиту над пропозицією українському ринкові не загрожує – це головний фактор, що стримуватиме збільшення вартості житла,

– вважає Юрій Піта.

Михайло Підвисоцький пояснює, чому цього разу не буде обвалу, як це трапилося за кризи 2008 року:

Попит і пропозиція досить збалансовані . У 2008 році попит був у 2 – 3 рази вищим за пропозицію. Зараз попит на 20% нижче за пропозицію в сегменті економ-житла.

. У 2008 році попит був у 2 – 3 рази вищим за пропозицію. Зараз попит на 20% нижче за пропозицію в сегменті економ-житла. Ринок не прив’язаний до кредитування . Якщо у 2008 році кількість іпотечних угод на первинному ринку була на рівні 60 – 65%, то зараз – менш як 7%.

. Якщо у 2008 році кількість іпотечних угод на первинному ринку була на рівні 60 – 65%, то зараз – менш як 7%. Ціни зростають не так стрімко, як тоді. За 2 роки ціни на первинному ринку зросли в середньому на 35-40%, а в період з 2006 по 2008 роки вартість житла зросла в середньому на 100-120%.

Тож експерти радять не зважати на прогнози щодо бульбашки.

Вічне питання: коли ж купувати квартиру? Зараз – завжди найточніша відповідь. Якщо вам потрібне житло, то найкращий час для покупки – це зараз. Вікторія Мова Власниця агентства нерухомості Vdomus

Чого чекати у 2022 році

Експерти з нерухомості сходяться на думці, що перші місяці 2022 року будуть стабільними для ринку нерухомості. Проте вже навесні житло може почати зростати, таким чином за перше півріччя ціни можуть додати 5%.

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Зокрема на ціни у 2022 році впливатимуть такі фактори: