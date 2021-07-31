Ціни на нерухомість в Україні стрімко зростають: у 2022 році житло буде ще дорожчим

Космічні ціни на квартири стають ще вищими. Нерухомість за останній рік виросла подекуди на третину. Найбільше – у столиці.

За словами президента Конфедерації будівельників України Лева Парцхаладзе, через пандемію ціни на житло мали навпаки знизитись. Подекуди за рік вартість помешкань збільшилась на 10 – 30%.

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Першою почала підійматися ціна новобудов, що потягнуло за собою і вартість на вторинному ринку. Експерт з нерухомості Віталій Шокал розповів, що у порівнянні з 2020 роком, різниця вже є відчутною.

Квартиру можна було купити приблизно за 70 тисяч доларів, зараз аналогічну квартиру, з таким же ремонтом і площею, можна придбати за 76 – 80 тисяч доларів,

– зауважив він.

Що вплинуло на здорожчання

Експерти зазначають, що є декілька причин для здорожчання квартир, зокрема:

зросла вартість будівельних матеріалів, наприклад, металу, який необхідний при зведені будинків;

працівникам на будівництві доводиться платити більше,

Парцхаладзе розповів, що в Києві важко знайти різноробочого за 650 – 700 гривень за день, а спеціалісти отримують до 1,5 тисячі вдень. "Якщо помножити на 25 днів, а саме стільки працюють на будівництві, то доходить майже до 1,5 тисячі доларів", – додав він.

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Українці частіше купують нерухомість

Попит диктує пропозицію – ця закономірність є ще однією причиною, чому зросла вартість нерухомості. Адже у неї найчастіше вкладають гроші українці, тому що банки значно знизили відсоткові ставки депозитів.

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Шокал зазначив, що ще у 2019 – 2020-х роках банки пропонували кредити під 18 – 20% річних. Однак у 2021 році деякі банки готові видати кредити навіть до 10%.

Ціни на житло можуть зрости через рішення Ради

Ще дорожчою буде нерухомість, якщо депутати проголосують за законопроєкт №5600, який запроваджує необхідність сплати компаніями ПДВ при проведенні операцій з нерухомістю на вторинному ринку.

Громадян, які продають понад 2 об'єкти нерухомості на рік, зобов'язуватимуть сплачувати 18% ПДФО з кожної наступної угоди. Зараз у ціні квартир податок на додану вартість уже врахований. Ці 20% забудовник закладає, коли вперше продає новозбудоване житло.

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Чи може знизитись ціна найближчим часом

Загалом зниження вартості житла експерти у сфері нерухомості не прогнозують. Навпаки, ціна і надалі буде рости по кілька відсотків квартири додадуть у вартості вже до кінця 2021 року.