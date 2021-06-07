Ціни на нафту впали: як переговори щодо ядерних питань Ірану впливають на вартість продукту

Ціни на нафту знизились після того, як досягли нових багаторічних максимумів. На їх падіння вплинули переговори між Іраном та світовими державами щодо ядерної угоди, оскільки у зв'язку з нею очікується збільшення поставок нафти.

Ріст цін на нафту

Ціна за барель нафти Brent і WTI зросла за останні два тижні, оскільки попит на паливо відновлюється в США і Європі після того, як уряди послабили обмеження через COVID-19 перед літніми поїздками.

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Нафта марки Brent

Серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 38 центів(0,5%) до 71,51 долара за барель зранку 7 червня поточного року, після того, як раніше досягли рівня 72,27 долара за барель. Це була найвища ціна від травня 2019 року.

Нафта марки WTI

Ціна на нафту марки WTI на липень вперше з жовтня 2018 року піднялася до 70 доларів, але потім опустилася на 0,86% до 69,02 доларів за барель. Старший менеджер з сировинних товарів Phillips Futures в Сінгапурі Автар Санду припускає, що інвестори, можливо, продали деякі контракти, щоб зафіксувати прибуток, коли WTI досягла 70 доларів.

Основне занепокоєння викликає повернення іранських барелів на ринок, але я не думаю, що до президентських виборів в Ірані буде укладена угода,

– розповів Автар Санду.

Президентські вибори в Ірані відбудуться 18 червня 2021 року.

Чи перевищить попит пропозицію

Аналітики очікують, що світовий попит на нафту цілком можливо перевищить пропозицію у другому півріччі. Це відбудеться попри поступове ослаблення скорочення пропозиції виробниками ОПЕК +.

Аналітик CMC Markets Кельвін Вонг у коментарі виданню Arab News розповів, що американські бурильники з меншим ентузіазмом збільшують видобуток нафти в США. На думку пана Вонга, вони таким чином знижують ризик перенасичення пропозиції на світовому ринку нафти в другому півріччі 2021 року.

Переговори Ірану впливаю на вартість нафти

Уповільнення переговорів між Іраном і світовими державами про відновлення ядерної угоди 2015 року і скорочення кількості бурових установок в США також підтримали ціни на нафту.

Іран і світові держави почнуть п'ятий раунд переговорів 10 червня поточного року у Відні під час якого може бути підняте питання скасування Вашингтоном економічних санкцій щодо експорту іранської нафти.

На думку посланника ЄС, що координує переговори, цього тижня буде досягнута домовленість. Інші ж високопоставлені дипломати заявили, що найважчі рішення ще попереду.

Аналітики очікують, що Іран збільшить видобуток від 500 тисяч до 1 мільйона барелів на день після скасування санкцій.