Ціни на нафту відреагували на нові санкції проти Росії

Західні партнери України готуються до введення п'ятого пакету санкції проти Росії. Він може включати заборону на імпорт російських енергоресурсів.

Що впливає на ціни на нафту

Через майбутній пакет санкцій почалися цінові коливання на ринку нафти. Адже може зменшитися пропозиція нафти на ринку, а відтак і зрости ціни. Проте від росту цін нафту стримують інші фактори.

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Що стримує ріст цін

вивільнення нафти з резервів США та ще 30 країн, що збільшує пропозицію, – запаси нафти зросли на 1,1 мільйона барелів за останній тиждень проти прогнозу аналітиків про зниження на 2,1 мільйона барелів;

тривалий карантин в Шанхаї, який знову продовжили (Китай – один з найбільших споживачів нафти).

Збільшення курсу долара, збільшення запасів нафти в США та занепокоєння щодо зниження попиту в Китаї через тривалий карантин у Шанхаї додали тиску,

– сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.

Вартість нафти

Ф'ючерси на нафту Brent 6 квітня подорожчали на 34 центи, або на 0,31%, до 106,97 долара за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI впала всього на 2 центи, або на 0,02%, до 101,94 долара за барель.

Нові санкції проти Росії

Сполучені Штати та Європа підготували нові санкції проти Росії через звірства окупантів на Київщині, що є геноцидом проти українців.

Знову зросли побоювання з приводу перебоїв з поставками, оскільки США і Європа посилюють санкції проти Росії,

– сказав Тосітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

П'ятий пакет санкцій

закриття європейських портів для російських товарів;

відключення / заморозка транзакцій з групою російських банків;

заборона вугілля.

Велика Британія закликала узгодити графік поступового імпорту нафти й газу з Росії.



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