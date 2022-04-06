Що впливає на ціни на нафту

Через майбутній пакет санкцій почалися цінові коливання на ринку нафти. Адже може зменшитися пропозиція нафти на ринку, а відтак і зрости ціни. Проте від росту цін нафту стримують інші фактори.

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Що стримує ріст цін

вивільнення нафти з резервів США та ще 30 країн, що збільшує пропозицію, – запаси нафти зросли на 1,1 мільйона барелів за останній тиждень проти прогнозу аналітиків про зниження на 2,1 мільйона барелів;

тривалий карантин в Шанхаї, який знову продовжили (Китай – один з найбільших споживачів нафти).

Збільшення курсу долара, збільшення запасів нафти в США та занепокоєння щодо зниження попиту в Китаї через тривалий карантин у Шанхаї додали тиску,

– сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.

Вартість нафти

Ф'ючерси на нафту Brent 6 квітня подорожчали на 34 центи, або на 0,31%, до 106,97 долара за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI впала всього на 2 центи, або на 0,02%, до 101,94 долара за барель.

Нові санкції проти Росії

Сполучені Штати та Європа підготували нові санкції проти Росії через звірства окупантів на Київщині, що є геноцидом проти українців.

Знову зросли побоювання з приводу перебоїв з поставками, оскільки США і Європа посилюють санкції проти Росії,

– сказав Тосітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

П'ятий пакет санкцій

закриття європейських портів для російських товарів;

відключення / заморозка транзакцій з групою російських банків;

заборона вугілля.

Велика Британія закликала узгодити графік поступового імпорту нафти й газу з Росії.



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