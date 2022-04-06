Що впливає на ціни на нафту
Через майбутній пакет санкцій почалися цінові коливання на ринку нафти. Адже може зменшитися пропозиція нафти на ринку, а відтак і зрости ціни. Проте від росту цін нафту стримують інші фактори.
Зверніть увагу Ми загальмували "Північний потік-2" за кілька тижнів до війни, – посол Німеччини
Що стримує ріст цін
- вивільнення нафти з резервів США та ще 30 країн, що збільшує пропозицію, – запаси нафти зросли на 1,1 мільйона барелів за останній тиждень проти прогнозу аналітиків про зниження на 2,1 мільйона барелів;
- тривалий карантин в Шанхаї, який знову продовжили (Китай – один з найбільших споживачів нафти).
Збільшення курсу долара, збільшення запасів нафти в США та занепокоєння щодо зниження попиту в Китаї через тривалий карантин у Шанхаї додали тиску,
– сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.
Вартість нафти
Ф'ючерси на нафту Brent 6 квітня подорожчали на 34 центи, або на 0,31%, до 106,97 долара за барель.
Ф'ючерси на американську нафту WTI впала всього на 2 центи, або на 0,02%, до 101,94 долара за барель.
Нові санкції проти Росії
Сполучені Штати та Європа підготували нові санкції проти Росії через звірства окупантів на Київщині, що є геноцидом проти українців.
Знову зросли побоювання з приводу перебоїв з поставками, оскільки США і Європа посилюють санкції проти Росії,
– сказав Тосітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.
П'ятий пакет санкцій
- закриття європейських портів для російських товарів;
- відключення / заморозка транзакцій з групою російських банків;
- заборона вугілля.
Велика Британія закликала узгодити графік поступового імпорту нафти й газу з Росії.
Скільки ЄС платить Росії за газ / Інфографіка 24 каналу
Важливо – На Дніпропетровщині ворог обстріляв нафтобазу: дивіться відео