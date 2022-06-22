Ціни на нафту різко знизились через план Байдена призупинити податок на пальне

Байден запропонував тимчасово скасувати федеральний податок на бензин у розмірі 18,4 цента за галон (3,7 літра). Нагадаємо, що у США рівень інфляції у травні цьогоріч сягнув 8,6% річних , що стало найвищим рівнем з 1981 року. Вартість бензину в травні зросла вдвічі проти аналогічного періоду торік. 10 червня галон бензину коштував близько 5 доларів.

План Байдена

Сім нафтових компаній повинні зустрітися з Байденом у четвер під тиском Білого дому, щоб знизити ціни на пальне, оскільки вони отримують рекордний прибуток.

Проте генеральний директор Chevron Майкл Вірт у вівторок заявив, що критика нафтової галузі не допоможе знизити ціни на паливо. У листі до Байдена він зазначив, що галузь занадто чутлива.

Ці дії не сприяють розв'язанню проблем, з якими ми стикаємося,

– написав Вірт в листі.

Ціна нафти

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 3,4%, до 110,78 долара за барель.

впали на 3,4%, до 110,78 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI впали на 3,7%, до 105,48 долара за барель.

"Я думаю, що безперервні заголовки про Байдена, коли адміністрація, мабуть, перебуває в режимі інфляційної паніки, зіграли свою роль в останньому розпродажі, оскільки інвестори ненавидять будь-яку невизначеність, навіть якщо вона ірраціональна в контексті відомих проблем з поставками", – сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

Обмежені поставки нафти

Попри побоювання з приводу інфляції, попит все ще на шляху до відновлення рівня, який був до пандемії COVID-19. Торгові гіганти Vitol і Exxon Mobil Corp очікують, що пропозиція буде відставати від зростання попиту, утримуючи ринок в напруженому стані.

Ринок все ще упокорюється зі зростаючим збоєм в поставках російської нафти. Європейські санкції ще не набрали чинності,

– відзначають аналітики ANZ Research.

Аналітики ANZ Research мали на увазі дані, котрі зображають, що досі спостерігалося лише відносно обмежене падіння російської нафти.

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