Ціни на нафту поступово зростають: яку ситуацію на ринку прогнозують експерти

Ціни на нафтові ф'ючерси марки Brent та WTI почали поступово зростати, після стрімкого падіння у липні та на торгах 4 серпня. Тож, попри поступове зростання, ціна все ще не стабільна.

Ціна нафти

Вартість ф'ючерсів еталонної марки Brent

5 серпня вартість жовтневих нафтових ф'ючерсів марки Brent на лондонській біржі ICE Futures складала 70,58 долара за барель, що на 0,28% вище проти ціни, яка була на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів 4 серпня ці контракти подешевшали на 2,8%, до 70,38 долара за барель.

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Вартість ф'ючерсів еталонної марки WTI

5 серпня вартість вересневих нафтових ф'ючерсів марки WTI на торгах нью-йоркської біржі NYMEX були на рівні 68,36 долара за барель, що на 0,31% вище за підсумками закриття торгів 4 серпня.

Напередодні вартість цих контрактів зменшилася на 3,4%, до 68,15 долара за барель, опустившись до закриття ринку нижче позначки у 70 доларів за барель вперше із 20 липня.

Чому експерти очікують скорочення запасів нафти у США

У Міністерстві енергетики США розповіли, що в країні рекордно зросли запаси нафти на 3,6 мільйона барелів з початку травня. Опитані агенцією S&P Global Platts експерти розповіли, що в середньому очікували зниження на 4 мільйонів барелів. Також в агенції відзначили, що трейдери скуповують сировину, що подешевшала після падіння вартості ф'ючерсів обох марок за підсумками попередньої сесії.

Резерви бензинів у США зменшилися на 5,3 мільйона барелів, дистилятів – збільшилися на 800 тисячі барелів, повідомило Міненерго. Аналітики очікували скорочення запасів бензину на 1,1 мільйона барелів, дистилятів – на 600 тисяч барелів.

Ризики для попиту на сировину у Китаї

, що вартість пального також зросла і в Україні й 3 серпня Мінекономіки встановило нові граничні ціни на бензин та дизельне пальне, детальніше про це розповідаємо тут

Побоювання у трейдерів з приводу перспектив попиту на паливо виникає у зв'язку з поширення у світі нового штаму COVID-19 "дельта". Особливо, новий штамп може вплинути на попит у Китаї, про що зазначає аналітик Commerzbank Барбара Ламбрехт. На її думку, ризики для попиту в Китаї – тема номер один.

Також пані Ламбрехт зауважує, що деякі експерти вже почали переглядати прогнози ВВП країни на третій квартал на тлі нового спалаху коронавірусної інфекції.

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На нафтовому ринку присутня особлива нервозність, оскільки обмеження на пересування, введені для боротьби з коронавірусом, значно підривають попит на нафту,

– розповідає Ламбрехт.

Як рівень зайнятості у США вплинув на ціни

4 серпня дослідницька організація Automatic Data Processing (ADP) опублікувала додаткові негативні фактори для ринку нафти, котрі вказали на несподіване уповільнення темпів зростання зайнятості у США в липні.

Згідно з даними ADP, число робочих місць у приватному секторі економіки США минулого місяця збільшилося на 330 тисяч осіб. Липневе зростання числа робочих місць стало мінімальним з лютого.

Зверніть увагу, що 6 серпня Міністерство праці США оприлюднить офіційні дані про безробіття в липні. Згідно з оцінками аналітиків, котрих опитало видання MarketWatch, число робочих місць в економіці США минулого місяця збільшилося на 845 тисяч осіб, а рівень безробіття знизився з 5,9% до 5,7%.

Ціна на нафту: основне