Ціни на нафту стрімко падають: чому це вдалий момент для інвестицій

Вартість нафтових ф'ючерсів на біржі стрімко падає через нещодавні рішення ОПЕК+. 19 липня поточного року вони подешевшали на 5% на лондонській біржі ICE, однак експерти вважають, що нині вдалий момент для інвестицій.

Ціна нафти 19 липня

Вартість нафтових ф'ючерсів марки Brent з постачанням у вересні 2021 року опустилася до 69,91 долара за барель, однак, під вечір піднялась до трохи більше, ніж 70 доларів за барель, згідно з даними лондонської біржі ICE. Варто зазначити, що ціни на нафту Brent були нижче 70 доларів за барель 1 червня цього ж року.

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Вдалий момент для інвестицій

Попри те, що ціни на нафтові ф'ючерси падають, президент Lipow Oil Associates Енді Ліпов розповів виданню CNBC, що нині вдалий момент для інвестицій. Адже, гарна новина для інвесторів полягає у тому, що ОПЕК відновлює видобуток нафти повільніше, ніж відновлюється попит на нафту. Що підтримає ціни в майбутньому.

Насправді це буде вигідною інвестицією ще принаймні шість місяців, адже запаси по всьому світу продовжують зменшуватися. У США ми зменшили наш запас нафти на 75 мільйонів барелів з 1 квітня, і це характерно для всіх країн,

– розповів експерт.

Нагадаємо, ОАЕ та ОПЕК+ нещодавно домовилися про компромісний варіант для ОАЕ на рахунок базових рівнів видобутку нафти, від яких відраховуються квоти в угоді. Було погоджено збільшення видобутку нафти до 3,65 мільйона барелів на добу.

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Що буде з цінами на нафту: прогнози

Енді Ліпов вважає, що ціна на нафту Brent може підвищитися до 78 доларів за барель. На його думку, світ ще має боротися з поверненням попиту. Також він відмічає, що новий штам Delta швидко поширюється світом, що звісно тримає ціни низькими.

Зверніть увагу, що епіцентром коронавірусу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні вважається Індонезія, котра обігнала Індію за кількістю нових добових випадків COVID-19. В Австралії слідом за Сіднеєм локдаун було оголошено у Мельбурні. Також у США зобов'язали населення носити захисні маски в приміщенні, у тому числі й тих, хто вже вакцинувався від COVID-19.

Халіма Крофт, керівниця глобальної товарної стратегії RBC Capital Markets вважає, що залишається певна невизначеність, адже ОПЕК+ може змінити своє рішення. Серед факторів, що можуть вплинути на її стратегію – нова хвиля коронавірусу та поновлення перемовин щодо ядерної угоди 2015, яка може відкрити іранській нафті доступ на ринок.

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