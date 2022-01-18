Ціни на нафту сягнули найвищої позначки з 2014 року

На тлі зростання геополітичної напруги ціни на нафту йдуть вгору. Зокрема, Brent торгується вище 87 доларів за барель, що є максимальним показником з жовтня 2014 року.

На ціни на нафту вплинув удар безпілотників по території Об'єднаних Арабських Еміратів, внаслідок якого загинули люди. Влада ОАЕ звинуватила в атаці єменських повстанців-хуситів.

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Ціни на нафту зросли через події в ОАЕ

У результаті атаки стався вибух, який завдав збитків трьом нафтовим цистернам в Абу-Дабі. Крім того, у приміщенні на території міжнародного аеропорту в місті спалахнула пожежа.

Після цього вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на ранок 18 січня становить 87,3 долара за барель. Це на 0,82 долара (0,95%) більше, ніж було на момент закриття попередньої сесії.

За результатами торгів 17 січня ці контракти подорожчали на 0,4 долара (0,46%) та сягнули 86,48 долара за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі становить до цього часу 84,92 долара за барель. Цей показник на 1,1 долара (1,32%) вищий за підсумкове значення сесії 14 січня.

До слова, 17 січня основні торги WTI не проводились, бо у США був вихідний.

Настрій нафтового ринку залишається конструктивним, і атака на ОАЕ забезпечила додаткову підтримку цін,

– зазначив аналітик Уоррен Паттерсон.

За його словами, нестача постачання нафти при збереженні високого попиту означає, що ситуація на ринку є складнішою, ніж очікувалося.

Атака ОАЕ з Ємену і відповідь коаліції: що відомо

З території Ємену 17 січня атакували аеропорт Абу-Дабі та нафтосховища компанії ADNOC. Туди запустили десятки безпілотників з вибухівкою і балістичні ракети. У результаті нападу спалахнули пожежі.

Жертвами атаки стали 3 громадян Пакистану та Індії. Поранення отримали ще 6 людей. Відповідальність за напад взяли на себе повстанці-хусити.

В українському Міністерстві закордонних справ засудили атаку дронів на цивільні об'єкти в ОАЕ.

Арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією у відповідь оголосила про початок бомбардувань столиці Ємену – Сани. Наразі відомо про щонайменше 20 загиблих. Крім того, штурмовики F-15 знищили дві пускові установки балістичних ракет.

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