Попри кризу, спричинену коронавірусом, ціни на житло в Україні подорожчали за цей рік. Де найдорожче винаймати квартиру, а де можна придбати найдешевше житло у 2020 році?

У матеріалі Економіки 24 ми проаналізували ціни на ринку нерухомості та оренди житла.

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Як змінилися ціни на оренду житла у 2020

Ціни на оренду житла в Україні виросли на 5% з грудня минулого року, коли однокімнатну квартиру в Україні можна було винайняти за 3 700 гривень. У жовтні ціни піднялися і тепер орендувати однокімнатку коштує в середньому 3 890 гривень.

Який рівень інфляції?

Станом на жовтень інфляція в річному вимірі становить 2,7% за даними Держстату. Тож ціни на оренду подорожчали більше, ніж в середньому інші ціни на товари та послуги в Україні.

Пандемія не обійшла ринок оренди житла і вплинула на ціни. Як видно на графіку, орендна плата у перші місяці року зростала, але у квітні та травня впала через введення локдауну, який знизив не лише попит на оренду житла, але й купівельну спроможність потенційних клієнтів.

Весною квартиранти домовлялися про відтермінування виплат чи зниження орендної плати. Цікавою тенденцію була також зміна вподобань орендарів. Квартири у містах втратити популярність та впали в ціні, натомість будинки за містом навпаки виросли в ціні. Через вимушений карантин сім’ї з дітьми за можливості надавали перевагу саме приватному будинку.

Та влітку ціни почали відновлюватися і продовжили плавний ріст восени, як показує офіційна статистика. Та з такими даними не погоджується експерт з нерухомості Роман Герасимчук, який влітку в коментарі Liga.net розповів, що від пандемії постраждав весь ринок оренди житла, крім преміумсегмента.

У столиці в першу чергу впали ціни на оренду однокімнатних квартир – з початку року на 25%, двокімнатні подешевшали на 20%, найменше постраждали трикімнатні квартири – всього на 5%,

– розповів Герасимчук про ринок оренди житла влітку.

Які ціни зараз

У жовтні середні ціни на оренду однокімнатної квартири була на рівні 3 890 гривень, але варто розуміти, що ціни у великих містах та області суттєво відрізняються.

Найдорожче жити у столиці – 7 565 гривень в середньому обходиться однокімнатна квартира. А найдешевше винаймати житло у Сумській області – 2 149 гривень.

Зверніть увагу, що, по-перше, ці дані включають статистику з цілої області, тож у великих містах ціни відчутно вище. По-друге, через тіньову економіку до офіційної статистики не входить весь ринок оренди, тож і тут офіційна статистика може не відповідати реальності.

Проте варто розуміти, що в різних областях відрізняються не лише ціни, але й доходи. Аналітики Picodi склали рейтинг доступності оренди житла в обласних центрах.

Де найдешевше жити:

Найвигідніше співвідношення вартості оренди житла до зарплати в Кропивницькому. Сім’я, в якій 2 людини отримують середню зарплату витратить на житло 27,5% від місячного доходу. У Житомирі така сім’я заплатить 35,5%, у Миколаєві – 35,7%, а у Сумах – 36,3%.

Де найдорожче жити:

Мешканці Одеси витрачають 64% свого доходу на оренду житла. Дорого орендувати житло також мешканцям Дніпра – 59,7% від доходу родини, Львова – 56% та Києва – 53,4%.



Рейтинг доступності житла 2020 / Інфографіка 24 каналу

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Як змінилися ціни на нерухомість у 2020

Як не дивно, але під час кризи нерухомість в Україні подорожчала та ще й відчутніше, ніж оренда житла. Ціни на житло у новобудовах виросли на 7,7% у липні-вересні цього року у порівняні з аналогічним періодом минулого року.

Найбільше змінилися у ціні однокімнатні квартири, адже подорожчали на 9,3%, а також трикімнатні – 8,1% росту в ціні. Двокімнатні квартири подорожчали менш суттєво – 5,9%.

Житло на вторинному ринку подорожчало відчутніше – на 10,6%, за даними Держстату:

Однокімнатні квартири подорожчали на 11,9%;

Двокімнатні – на 11,2%;

Трикімнатні – на 8,5%.

На прикладі Києва розглянемо динаміку ціни на новобудови за останні пів року.

Ще на початку червня середня вартість одного квадратного метра київської новобудови була на рівні 30 600 гривень, а у вівторок, 8 грудня, вартість піднялася до понад 34 200 тисяч гривень, досягаючи 35 тисяч у листопаді.

Різке падіння цін відбулося у вересні, але дуже швидко відновилися та продовжили повільний ріст.

Як курс долара впливає на ціни Зазвичай ціни на житло реагують на курс долара. А національна валюта за рік девальвувала на понад 4 гривні, тож це стало одним із факторів подорожчання житла.



Насправді ціни не мали б реагувати одразу, адже будинки збудовані на матеріалах та за допомогою техніки, які закупили раніше, коли курс був сильнішим. Але таким чином забудовники страхуються непередбачуваності на валютному ринку. Адже отримані гроші компанія одразу ж інвестує в наступні проєкти.

Які ціни зараз

Найдорожча нерухомість традиційно у Києві: 34 266 гривень за метр квадратний. Дорого придбати житло у Львові (24 233 гривні), Одесі (23 772 гривні) та Харкові (22 595 гривень).

Найдешевше придбати житло у Чернігові. В середньому метр квадратний там коштує 11 567 гривень. До речі, 24 канал слідкував за цінами з початку пандемії і Чернігів – це єдине місто, де ціни впали. До трійки найдешевших міст також увійшли Хмельницький (12 692) та Тернопіль (13 586 гривень).

Що було з ринком нерухомості під час попередніх криз

Наразі ціни на нерухомість ростуть. Але з погляду історії – це невластива українському ринку реакція на кризу, адже у 2008 та 2014 роках ринок нерухомості обвалився і не оговтався ще досі.

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Ми проаналізували як змінилися ціни на нерухомість з 2008 року. Після початку фінансової кризи, ціни на нерухомість впали більш ніж на третину. Різке падіння припало на 2009, але продовжувалося до 2012, коли ситуація більш менш стабілізувалася.

Та це тривало не довго, оскільки у 2014-2015 країну охопила нова локальна криза через російсько-українську війну та несприятливу ситуацію на світовому ринку сировини. Знову ж таки, тоді ціни на нерухомість в доларовому еквіваленті впали на третину.

Ще на початку пандемії президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта розповів 24 каналу, що ця криза не матиме таких наслідків для ринку нерухомості, як мали попередні.

Це були різні кризи і різні були підстави для криз і таких наслідків як було 2008 року не має бути. У 2008 був дуже спекулятивний ринок нерухомості. У 2014 році в нас була політична криза, тому вплив був інший. В цьому році інші підстави і інші наслідки будуть,

– пояснив експерт.