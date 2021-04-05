Ціни на пальне в Україні почали знижуватися

Джерело:Enkorr
Мережеві оператори України протягом 2 – 5 квітня знизили ціни на бензин і дизельне паливо. У результаті пальне подешевшало на 0,1 – 1,5 гривні за літр.
Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".
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Мережі АЗС опустили ціни на пальне / Дані зі сайту Enkorr
Коригування цін провели у межах підготовки до меморандуму між учасниками ринку і Кабміном, який буде підписаний 5 квітня 2021 року.
Текст документа ще не опублікований, але, за інформацією видання, передбачає, що ціни на всі марки нафтопродуктів у квітні будуть нижчими на 0,3 гривні за літр. Перевищення цього рівня можливо лише в разі різкої зміни кон'юнктури світового ринку.Зверніть увагу! Раніше за дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Україні створили регіональні спецкомісії, які будуть боротися з фальсифікатом бензину, дизеля та скрапленого газу на АЗС.