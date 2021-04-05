Мережеві оператори України протягом 2 – 5 квітня знизили ціни на бензин і дизельне паливо. У результаті пальне подешевшало на 0,1 – 1,5 гривні за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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Як змінилися ціни на пальне протягом 2 – 5 квітня

На станціях ОККО і WOG ціна бензину марки А-92 опустилася на 1 гривню за літр – до 29,49 гривні, а А-95 подешевшав на 1,5 гривні – до 29,99 гривні.

ціна бензину марки А-92 опустилася на 1 гривню за літр – до 29,49 гривні, а А-95 подешевшав на 1,5 гривні – до 29,99 гривні. У мережі KLO бензин А-92 подешевшав на 10 копійок за літр – до 29,19 гривні, бензин А-95 тепер коштує на 0,7 гривні менше – 29,49 гривні за літр.

бензин А-92 подешевшав на 10 копійок за літр – до 29,19 гривні, бензин А-95 тепер коштує на 0,7 гривні менше – 29,49 гривні за літр. На UPG бензини подешевшали на 0,4 гривні за літр.

бензини подешевшали на 0,4 гривні за літр. Такі мережі як AMIC, "БРСМ-Нафта", "Автотранс" та Motto знизили ціни на бензини в межах 0,2 – 1 гривні за літр.



Мережі АЗС опустили ціни на пальне / Дані зі сайту Enkorr

Чому ціни на пальне впали

Коригування цін провели у межах підготовки до меморандуму між учасниками ринку і Кабміном, який буде підписаний 5 квітня 2021 року.

Текст документа ще не опублікований, але, за інформацією видання, передбачає, що ціни на всі марки нафтопродуктів у квітні будуть нижчими на 0,3 гривні за літр. Перевищення цього рівня можливо лише в разі різкої зміни кон'юнктури світового ринку.

Зверніть увагу! Раніше за дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Україні створили регіональні спецкомісії, які будуть боротися з фальсифікатом бензину, дизеля та скрапленого газу на АЗС.