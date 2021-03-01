З березня – квітня 2021 року Укрзалізниця планує підвищувати вартість залізничних пасажирських перевезень. Ціни на квитки збільшуватимуть на 2% щомісяця до кінця року.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, коментуючи підвищення цін на квитки на залізничні перевезення.

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Ціни на проїзд у потягах зростатимуть

Я б не назвав це підвищенням, це у нас буде дуже така легка індексація,

– зазначив Криклій.

За його словами, вона стартуватиме з березня – квітня і триватиме до кінця 2021 року. У цей період ціни на квитки зростатимуть на 2% кожного місяця.

Міністр наголосив, що за умови купівлі квитків наперед, буде можливість отримувати до знижки до 40%.

Зверніть увагу! У лютому Укрзалізниця анонсувала індексацію тарифів на пасажирські перевезення, зокрема вартість плацкарту з Києва до Львова до кінця року поступово зросте зі 190 до 232 гривень