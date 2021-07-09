Ціни на житло в Україні зростуть вдвічі: прогноз експерта
Джерело:24 канал
Ціни на житло продовжують зростати в Україні від початку 2021 року. Це відбувається через здорожчання вартості будівельних матеріалів та новий законопроєкт №5600. Як збільшиться вартість нерухомості до кінця року, розповідаємо далі.
Чим загрожує законопроєкт ринку нерухомості
Учасники конференції, котру проводила Конфедерація будівельників України, вважають, що додаткове податкове навантаження, яке передбачене законопроєктом № 5600 – збільшить ціни на житло удвічі.
Читайте також Краще за оберіг: які системи безпеки встановлені у Hyundai TUCSON Hybrid
Нові податки на житло – загроза для будівельної галузі, впевнений президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе.
Нові податки вкинуть зростаючий сьогодні ринок житлової нерухомості в затяжне падіння. Але головне, запустять ланцюгову реакцію для суміжних галузей і економіки в цілому,
– вважає Парцхаладзе.
Що відомо про законопроєкт № 5600
Нагадаємо, що 1 липня 2021 року Верховна рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №5600, який включає підвищення податку на ринку нерухомості.
Відповідно, закон торкнеться тих фізичних осіб, які продають 3 і більше квартир на рік. Податок на третю квартиру піднімуть до 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Зауважте, що за другий об'єкт нерухомості податок становить 5% ПДФО та 1,5% військового збору.
До теми Ціни на квартири в Україні: чи продовжить лихоманити ринок нерухомості
Чи наповнить бюджет підвищення податку
Завдяки прийняттю законопроєкту № 5600, Мінфін очікує, що залучення до бюджету збільшаться на близько 3 мільярди гривень.
Парцхаладзе ж вважає, що збільшення податків не тільки не наповнить бюджет, а й призведе до катастрофічних наслідків, таких як:
- різке подорожчання житла до 40%,
- падіння обсягів продажів і будівництва,
- збільшення "проблемних" будівельних об'єктів,
- скорочення ринку інвестування у 2 рази,
- банкрутство не великих будівельних компаній,
- скорочення робочих місць.
Якщо цей законопроєкт у другому читанні проголосують, то, думаю, як мінімум вдвічі може підвищитися вартість житла. Відповідно, різко впаде введення в експлуатацію і впадуть продажі,
– розповів Парцхаладзе.
Таким чином, на його думку, держава замість того, щоб збільшити надходження від податків, навпаки, отримає ще менше.