Чим загрожує законопроєкт ринку нерухомості

Учасники конференції, котру проводила Конфедерація будівельників України, вважають, що додаткове податкове навантаження, яке передбачене законопроєктом № 5600 – збільшить ціни на житло удвічі.

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Нові податки на житло – загроза для будівельної галузі, впевнений президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе.

Нові податки вкинуть зростаючий сьогодні ринок житлової нерухомості в затяжне падіння. Але головне, запустять ланцюгову реакцію для суміжних галузей і економіки в цілому,

– вважає Парцхаладзе.

Що відомо про законопроєкт № 5600

Нагадаємо, що 1 липня 2021 року Верховна рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №5600, який включає підвищення податку на ринку нерухомості.

Відповідно, закон торкнеться тих фізичних осіб, які продають 3 і більше квартир на рік. Податок на третю квартиру піднімуть до 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Зауважте, що за другий об'єкт нерухомості податок становить 5% ПДФО та 1,5% військового збору.

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Чи наповнить бюджет підвищення податку

Завдяки прийняттю законопроєкту № 5600, Мінфін очікує, що залучення до бюджету збільшаться на близько 3 мільярди гривень.

Парцхаладзе ж вважає, що збільшення податків не тільки не наповнить бюджет, а й призведе до катастрофічних наслідків, таких як:

різке подорожчання житла до 40%,

падіння обсягів продажів і будівництва,

збільшення "проблемних" будівельних об'єктів,

скорочення ринку інвестування у 2 рази,

банкрутство не великих будівельних компаній,

скорочення робочих місць.

Якщо цей законопроєкт у другому читанні проголосують, то, думаю, як мінімум вдвічі може підвищитися вартість житла. Відповідно, різко впаде введення в експлуатацію і впадуть продажі,

– розповів Парцхаладзе.

Таким чином, на його думку, держава замість того, щоб збільшити надходження від податків, навпаки, отримає ще менше.