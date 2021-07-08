Ціни на квартири в Україні: чи продовжить лихоманити ринок нерухомості

У Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України прогнозують, що за підсумками 2021 року вартість житла в Україні може зрости на 25%. Це стосується, як первинного, так і вторинного ринку нерухомості.

Вартість житла у 2021 році

Як вже зросла вартість нерухомості від початку 2021 року

В залежності від регіону, ціни на нерухомість, за перше півріччя 2021 року, зросли наступним чином:

на первинному ринку – від 15 до 18%,

– від 15 до 18%, на вторинному – від 7 до 10%.

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Чи продовжиться тенденція зростання вартості нерухомості до кінця 2021 року

Фахівці Асоціації з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) прогнозують до кінця поточного року, що вартість квартир може збільшитись. Слід чекати, що ціна житла, починаючи з другої половини серпня до середини грудня, зросте на:

первинному ринку нерухомості – від 5 до 7%,

– від 5 до 7%, вторинному ринку – від 3 до 5%.

Що впливає на ріст цін

Таким чином, цілком вірогідно, що за підсумками 2021 року вартість квартир на "первинці" може зрости до 25%, а на вторинному ринку – до 12%.

На думку президента АФНУ Юрія Піти, на ріст цін на ринку нерухомості в Україні впливають два об'єктивні фактори:

розвиток іпотеки,

більш лояльні програми забудовників із розтермінування.

Також експерт зауважує, що за два місяці рівень попиту зріс більш як на 20%. Ба більше, наявні всі передумови для подальшого зростання ринку.

Саме тому впродовж 6 місяців, попри 2 локдауни, попит на житло зростає на 3 – 5% щомісяця,

– сказав Піта.

Інфляційний стрибок

Суттєвий фактор, що впливає на вартість квадратних метрів – інфляція. Інфляційний стрибок та економічна непрогнозованість в країні – одна з важливих причин, що спонукає збільшення вартості житла.

З початку року купівельна здатність гривні зменшилася офіційно на 9%, а фактично, на думку економістів, на всі 15-20%. В умовах зростання цін на всі групи товарів та послуг, цілком очікувано, що це позначилося на вартості житла,

– розповів експерт.

Як змінилась ситуація на ринку нерухомості за рік

У порівнянні з 2020 року, кількість інвестиційних угод з метою збереження коштів на первинному ринку зросла щонайменше на 15%. А в загальній структурі продажів кількість інвестиційних придбань житла вже становить понад 60%.

Що буде з цінами, якщо підвищать податки

Також, ще один важливий фактор, котрий безпосередньо впливатиме на ринок нерухомості – прийняття законодавчих актів, зокрема законопроєкт №5600. Нагадаємо, що 1 липня 2021 року Верховна рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №5600, який включає підвищення податку на ринку нерухомості.

Відповідно, закон торкнеться тих фізичних осіб, які продають 3 і більше квартир на рік. Податок на третю квартиру піднімуть до 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Зауважте, що за другий об'єкт нерухомості податок становить 5% ПДФО та 1,5% військового збору.

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Юрій Піта вважає, що в разі запровадження на первинному ринку ПДВ та 18% податку з продажу 3-го об'єкта, ціни на "первинці" можуть суттєво зрости.

Це автоматично зачепить і вторинний ринок в додаткових кілька %,

– зауважує експерт.

Тож подальший перебіг подій на ринку житла багато в чому залежатиме від: епідемічної ситуації, стану економіки та курсу гривні стосовно долара.