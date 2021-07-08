Ціни на квартири в Україні: чи продовжить лихоманити ринок нерухомості
Джерело:24 канал
У Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України прогнозують, що за підсумками 2021 року вартість житла в Україні може зрости на 25%. Це стосується, як первинного, так і вторинного ринку нерухомості.
Вартість житла у 2021 році
Як вже зросла вартість нерухомості від початку 2021 року
В залежності від регіону, ціни на нерухомість, за перше півріччя 2021 року, зросли наступним чином:
- на первинному ринку – від 15 до 18%,
- на вторинному – від 7 до 10%.
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Чи продовжиться тенденція зростання вартості нерухомості до кінця 2021 року
Фахівці Асоціації з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) прогнозують до кінця поточного року, що вартість квартир може збільшитись. Слід чекати, що ціна житла, починаючи з другої половини серпня до середини грудня, зросте на:
- первинному ринку нерухомості – від 5 до 7%,
- вторинному ринку – від 3 до 5%.
Що впливає на ріст цін
На думку президента АФНУ Юрія Піти, на ріст цін на ринку нерухомості в Україні впливають два об'єктивні фактори:
- розвиток іпотеки,
- більш лояльні програми забудовників із розтермінування.
Також експерт зауважує, що за два місяці рівень попиту зріс більш як на 20%. Ба більше, наявні всі передумови для подальшого зростання ринку.
Саме тому впродовж 6 місяців, попри 2 локдауни, попит на житло зростає на 3 – 5% щомісяця,
– сказав Піта.
Інфляційний стрибок
Суттєвий фактор, що впливає на вартість квадратних метрів – інфляція. Інфляційний стрибок та економічна непрогнозованість в країні – одна з важливих причин, що спонукає збільшення вартості житла.
З початку року купівельна здатність гривні зменшилася офіційно на 9%, а фактично, на думку економістів, на всі 15-20%. В умовах зростання цін на всі групи товарів та послуг, цілком очікувано, що це позначилося на вартості житла,
– розповів експерт.
Як змінилась ситуація на ринку нерухомості за рік
У порівнянні з 2020 року, кількість інвестиційних угод з метою збереження коштів на первинному ринку зросла щонайменше на 15%. А в загальній структурі продажів кількість інвестиційних придбань житла вже становить понад 60%.
Що буде з цінами, якщо підвищать податки
Також, ще один важливий фактор, котрий безпосередньо впливатиме на ринок нерухомості – прийняття законодавчих актів, зокрема законопроєкт №5600. Нагадаємо, що 1 липня 2021 року Верховна рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №5600, який включає підвищення податку на ринку нерухомості.
Відповідно, закон торкнеться тих фізичних осіб, які продають 3 і більше квартир на рік. Податок на третю квартиру піднімуть до 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Зауважте, що за другий об'єкт нерухомості податок становить 5% ПДФО та 1,5% військового збору.
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Юрій Піта вважає, що в разі запровадження на первинному ринку ПДВ та 18% податку з продажу 3-го об'єкта, ціни на "первинці" можуть суттєво зрости.
Це автоматично зачепить і вторинний ринок в додаткових кілька %,
– зауважує експерт.
Тож подальший перебіг подій на ринку житла багато в чому залежатиме від: епідемічної ситуації, стану економіки та курсу гривні стосовно долара.