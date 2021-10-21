Ціни на квартири суттєво зросли за рік: яке житло подорожчало найбільше

21 жовтня 2021 , 10:58
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Джерело:

Державна служба статистики

За рік ціни на житло в Україні зросли в середньому на 15,8%, згідно з аналітикою Державної служби статистики. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.

Як зросли ціни на ринку нерухомості 

  • На первинному ринку нерухомості ціни зросли на 14,3%.
  • На вторинному – на 17%.

До теми Різке підвищення орендної плати у Європі: 5 міст, де зафіксовано квартальне зростання цін 

Зауважте, у Держстаті рахували за період з III кварталу (липень – вересень) 2020 року по III квартал 2021 року.

Первинний ринок нерухомості: які квартири подорожчали найбільше за рік 

  • Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 13,9%.
  • Двокімнатні квартири – на 13,4%.
  • Трикімнатні квартири – на 16,3% (подорожчали найбільше за рік).

Ціни на житло на первинному ринку нерухомості / Фото – архів 24 каналу 

Вторинний ринок нерухомості 

На вторинному ринку нерухомості протягом року найбільше подорожчали двокімнатні квартири, у відсотковому значенні маємо наступну картину:

  • Однокімнатні – на 17,5%.
  • Двокімнатні квартири – на 18,4%.
  • Трикімнатні квартири – на 15,8%.
Нагадаємо, що згідно з прогнозом голови Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) Юрія Піти до кінця 2021 року оренда нерухомості у великих містах може подорожчати до 10%, а у менших – до 5%. Детальніше про це, розповідаємо тут
Автор: Дар'я Вереньова