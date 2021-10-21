Ціни на квартири суттєво зросли за рік: яке житло подорожчало найбільше

За рік ціни на житло в Україні зросли в середньому на 15,8%, згідно з аналітикою Державної служби статистики. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.

Як зросли ціни на ринку нерухомості

На первинному ринку нерухомості ціни зросли на 14,3%.

На вторинному – на 17%.

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Первинний ринок нерухомості: які квартири подорожчали найбільше за рік

Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 13,9%.

Двокімнатні квартири – на 13,4%.

Трикімнатні квартири – на 16,3% (подорожчали найбільше за рік).

Зауважте, у Держстаті рахували за період з III кварталу (липень – вересень) 2020 року по III квартал 2021 року.

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Ціни на житло на первинному ринку нерухомості / Фото – архів 24 каналу

Вторинний ринок нерухомості

На вторинному ринку нерухомості протягом року найбільше подорожчали двокімнатні квартири, у відсотковому значенні маємо наступну картину:

Однокімнатні – на 17,5%.

Двокімнатні квартири – на 18,4% .

. Трикімнатні квартири – на 15,8%.