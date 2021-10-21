Ціни на квартири суттєво зросли за рік: яке житло подорожчало найбільше
21 жовтня 2021 , 10:58Читать новость на русском
Джерело:Державна служба статистики
За рік ціни на житло в Україні зросли в середньому на 15,8%, згідно з аналітикою Державної служби статистики. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.
Як зросли ціни на ринку нерухомості
- На первинному ринку нерухомості ціни зросли на 14,3%.
- На вторинному – на 17%.
До теми Різке підвищення орендної плати у Європі: 5 міст, де зафіксовано квартальне зростання цінЗауважте, у Держстаті рахували за період з III кварталу (липень – вересень) 2020 року по III квартал 2021 року.
Первинний ринок нерухомості: які квартири подорожчали найбільше за рік
- Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 13,9%.
- Двокімнатні квартири – на 13,4%.
- Трикімнатні квартири – на 16,3% (подорожчали найбільше за рік).
Ціни на житло на первинному ринку нерухомості / Фото – архів 24 каналу
Вторинний ринок нерухомості
На вторинному ринку нерухомості протягом року найбільше подорожчали двокімнатні квартири, у відсотковому значенні маємо наступну картину:
- Однокімнатні – на 17,5%.
- Двокімнатні квартири – на 18,4%.
- Трикімнатні квартири – на 15,8%.