Як зросли ціни на ринку нерухомості

  • На первинному ринку нерухомості ціни зросли на 14,3%.
  • На вторинному – на 17%.

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Первинний ринок нерухомості: які квартири подорожчали найбільше за рік

  • Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 13,9%.
  • Двокімнатні квартири – на 13,4%.
  • Трикімнатні квартири – на 16,3% (подорожчали найбільше за рік).

Ціни на житло на первинному ринку нерухомості

Ціни на житло на первинному ринку нерухомості / Фото – архів 24 каналу

Вторинний ринок нерухомості

На вторинному ринку нерухомості протягом року найбільше подорожчали двокімнатні квартири, у відсотковому значенні маємо наступну картину:

  • Однокімнатні – на 17,5%.
  • Двокімнатні квартири – на 18,4%.
  • Трикімнатні квартири – на 15,8%.