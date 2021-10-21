Як зросли ціни на ринку нерухомості
- На первинному ринку нерухомості ціни зросли на 14,3%.
- На вторинному – на 17%.
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Первинний ринок нерухомості: які квартири подорожчали найбільше за рік
- Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 13,9%.
- Двокімнатні квартири – на 13,4%.
- Трикімнатні квартири – на 16,3% (подорожчали найбільше за рік).
Ціни на житло на первинному ринку нерухомості / Фото – архів 24 каналу
Вторинний ринок нерухомості
На вторинному ринку нерухомості протягом року найбільше подорожчали двокімнатні квартири, у відсотковому значенні маємо наступну картину:
- Однокімнатні – на 17,5%.
- Двокімнатні квартири – на 18,4%.
- Трикімнатні квартири – на 15,8%.