Чому газ дорожчатиме
Герман Галущенко заявив, що на європейському ринку спостерігається дефіцит блакитного палива. Саме тому газ в Україні може подорожчати.
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Якщо в Європі й надалі буде такий дефіцит газу, як сьогодні, то місячна ціна може бути ще більшою. Але це не стосується річного тарифу на газ, який діятиме до 1 травня,
– запевнив міністр.
Він зазначив, що попри те, що місячна ціна на газ досягла майже 12 гривень на кубометр, річна фіксована ціна не перевищує 8 гривень.
Тариф збільшився на 50%
У "Нафтогазі" встановили ціну газу для споживачів місячного тарифу у розмірі 11,94 гривні за кубометр. Зауважимо, це на 50% перевищує річний тариф. Однак у компанії наголосили, що за замовчуванням обслуговують всіх користувачів саме за річним тарифом. Тому такі зміни більшість українців, по суті, не торкнуться.
Зауважимо, згідно з річним тарифом, вартість газу становить 7,96 гривні за кубометр.