Чому газ дорожчатиме

Герман Галущенко заявив, що на європейському ринку спостерігається дефіцит блакитного палива. Саме тому газ в Україні може подорожчати.

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Якщо в Європі й надалі буде такий дефіцит газу, як сьогодні, то місячна ціна може бути ще більшою. Але це не стосується річного тарифу на газ, який діятиме до 1 травня,

– запевнив міністр.

Він зазначив, що попри те, що місячна ціна на газ досягла майже 12 гривень на кубометр, річна фіксована ціна не перевищує 8 гривень.

Тариф збільшився на 50%

У "Нафтогазі" встановили ціну газу для споживачів місячного тарифу у розмірі 11,94 гривні за кубометр. Зауважимо, це на 50% перевищує річний тариф. Однак у компанії наголосили, що за замовчуванням обслуговують всіх користувачів саме за річним тарифом. Тому такі зміни більшість українців, по суті, не торкнуться.

Зауважимо, згідно з річним тарифом, вартість газу становить 7,96 гривні за кубометр.