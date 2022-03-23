Ціни на газ злетіли на 20% після заяв Росії про оплату в рублях

Путін заявив, що хоче перевести розрахунки за постачання газу до "недружніх країн" Європи у рублі. Після цього ціни на газ стрімко злетіли майже на 20% .

Так, ціни на газові ф'ючерси з постачанням у квітні злетіли на 18,9%. Про це відомо з даних лондонської біржі ICE.

Про що мова Путін вирішив перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі

Тож котирування на головному європейському хабі TTF у Нідерландах піднялись відразу аж до 1374,69 долара за тисячу кубометрів газу.

Що передувало

Путін доручив своїм підданим, щоб вони перевели розрахунки за постачання російського газу європейським країнам у рублі.

При цьому кремлівський глава звинуватив США та ЄС у "дефолті за своїми зобов'язаннями перед Росією". Саме тому він "образився" і вирішив відмовитися від оплати в доларах та євро.

Російськими рублями за газ платитимуть так звані "недружні до Росії країни" – які ввели санкції проти Росії після її вторгнення до України 24 лютого.

Що це означає

Ймовірно, Росія так бачить для себе "шпарину для обходу санкцій", а також вважає, що можна утримати курсу рубля в умовах заблокованих валютних резервів центробанку.

Однак такий крок складно реалізувати на практиці, навіть якщо відкинути етичні питання. Так вважає фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

До теми – Денис Шмигаль закликав світ ввести ембарго: дивіться відео