Так, ціни на газові ф'ючерси з постачанням у квітні злетіли на 18,9%. Про це відомо з даних лондонської біржі ICE.

Про що мова Путін вирішив перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі

Тож котирування на головному європейському хабі TTF у Нідерландах піднялись відразу аж до 1374,69 долара за тисячу кубометрів газу.

Що передувало

Путін доручив своїм підданим, щоб вони перевели розрахунки за постачання російського газу європейським країнам у рублі.

При цьому кремлівський глава звинуватив США та ЄС у "дефолті за своїми зобов'язаннями перед Росією". Саме тому він "образився" і вирішив відмовитися від оплати в доларах та євро.

Російськими рублями за газ платитимуть так звані "недружні до Росії країни" – які ввели санкції проти Росії після її вторгнення до України 24 лютого.

Що це означає

Ймовірно, Росія так бачить для себе "шпарину для обходу санкцій", а також вважає, що можна утримати курсу рубля в умовах заблокованих валютних резервів центробанку.

Однак такий крок складно реалізувати на практиці, навіть якщо відкинути етичні питання. Так вважає фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

До слова. Чимало країн ЄС залежні від поставок з Росії. Саме через це в ЄС немає одностайності щодо ембарго на постачання енергоресурсів з країни-агресорки.

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