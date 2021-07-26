Ціни на хабах TTF та NCG 23 липня

Ціни на хабі TTF складали 35,87 євро за мегават за годину, що дорівнює близько 448 доларів за тисячу кубометрів.

На хабі NCG спостерігались найнижчі спотові котирування, які становили 35,60 євро за мегават за годину.

На інших хабах спотова ціна була вищою – до 38,19 євро за мегават за годину.

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Ціни контрактів з поставкою у відповідний строк / Скриншот з сайту Української енергетичної біржі

Причина високих цін

У своєму огляді Українська енергетична біржа зазначила, що ціни тримались високими на фоні спекотної погоди та зростання цін в Азії.

Так, азійські спотові ціни на скраплений природний газ підскочили минулого тижня до більш ніж шестимісячного максимуму, оскільки теплі температури збільшили попит на паливо, яке використовується для виробництва електроенергії,

– зазначається в огляді.

Середня ціна для доставки у вересні в Північно-Східну Азію оцінюється приблизно в 14,45 долара за мільйон британських теплових одиниць, що на 1,15 долара більше у порівнянні з попереднім тижнем, і найвище з середини січня.

Експерти Української енергетичної біржі очікують, що протягом наступних двох тижнів температури в Токіо, Сеулі та Пекіні – основних споживачах LNG – залишатимуться вище середнього.

Нагадаємо, що в перших числах липня також спостерігалось стрімке зростання цін на газ в Європі. Вона стабільно збільшувалась від 29 червня на 4% протягом декількох днів, через невдалий великий аукціон на бронювання українських газотранспортних потужностей на липень. Детальніше про це, читайте в іншому матеріалі.