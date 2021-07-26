Ціни на хабах TTF та NCG 23 липня
- Ціни на хабі TTF складали 35,87 євро за мегават за годину, що дорівнює близько 448 доларів за тисячу кубометрів.
- На хабі NCG спостерігались найнижчі спотові котирування, які становили 35,60 євро за мегават за годину.
- На інших хабах спотова ціна була вищою – до 38,19 євро за мегават за годину.
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Ціни контрактів з поставкою у відповідний строк / Скриншот з сайту Української енергетичної біржі
Причина високих цін
У своєму огляді Українська енергетична біржа зазначила, що ціни тримались високими на фоні спекотної погоди та зростання цін в Азії.
Так, азійські спотові ціни на скраплений природний газ підскочили минулого тижня до більш ніж шестимісячного максимуму, оскільки теплі температури збільшили попит на паливо, яке використовується для виробництва електроенергії,
– зазначається в огляді.
Середня ціна для доставки у вересні в Північно-Східну Азію оцінюється приблизно в 14,45 долара за мільйон британських теплових одиниць, що на 1,15 долара більше у порівнянні з попереднім тижнем, і найвище з середини січня.
Експерти Української енергетичної біржі очікують, що протягом наступних двох тижнів температури в Токіо, Сеулі та Пекіні – основних споживачах LNG – залишатимуться вище середнього.