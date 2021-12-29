Ціна газу у Європі

Ціни на газовому хабі TTF (Нідерланди) станом на 29 грудня на Лондонській біржі ICE склали трохи більше, як 1 166 долари за тисячу кубометрів газу. Нагадаємо, що ще 24 грудня позначка була на рівні 1 300 долари за тисячу кубометрів газу. Попри те, що ціни на газу у Європі знижують вже близько тижня, вони все ще у понад у п'ять разів вищі, ніж середня ціна за останні п'ять років.

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Прикметно! Цьогоріч європейські ціни на газ зросли більш ніж на 400%, зазначає видання Bloomberg.

Чому ціна газу падає

Росія обмежувала поставки блакитного палива у той час, як попит на нього почав відновлюватись. Тож нині до Європи прямують танкери з ЗПГ з США, що і вплинуло на зниження вартості газових ф'ючерсів на біржі.

Нагадаємо, що нові поставки з ЗПГ з'явились після того, як рекордно високі ціни на газ змусили фабрики призупинити, або сповільнити свою діяльність. 21 грудня 2021 року ціна газу на біржі вперше перевищила позначку у 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів газу. До теми Ціни на газ обвалились на 40% у Європі: як погодні умови вплинули на вартість

Фактор "Північного потоку-2"

Ендрю Хілл, керівник відділу аналізу європейського газу в BloombergNEF, зауважує, що газова проблема Європи може не зникнути наступного року.

Геополітичні проблеми та неприязнь до Росії, особливо щодо газопроводу "Північний потік-2", збільшать можливості Росії з обмеження потоків до Європи в першій половині року, а потенційно і на більш тривалий термін,

– вважає він.

Різке зростання вартості газу: основне

17 грудня 2021 року корпорація "Газпром" не стала бронювати добові потужності газопроводу "Ямал – Європа".

Це спричинило зростання цін до 1 700 доларів за тисячу кубів.

21 грудня польську ділянку газопроводу перевели до реверсного режиму.

Це зумовило ще більше зростання вартості – до 1 800, а згодом і до 2 035 доларів за тисячу кубів.

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