Ціна газу у Європі
Ціни на газовому хабі TTF (Нідерланди) станом на 29 грудня на Лондонській біржі ICE склали трохи більше, як 1 166 долари за тисячу кубометрів газу. Нагадаємо, що ще 24 грудня позначка була на рівні 1 300 долари за тисячу кубометрів газу. Попри те, що ціни на газу у Європі знижують вже близько тижня, вони все ще у понад у п'ять разів вищі, ніж середня ціна за останні п'ять років.
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Чому ціна газу падає
Росія обмежувала поставки блакитного палива у той час, як попит на нього почав відновлюватись. Тож нині до Європи прямують танкери з ЗПГ з США, що і вплинуло на зниження вартості газових ф'ючерсів на біржі.
Фактор "Північного потоку-2"
Ендрю Хілл, керівник відділу аналізу європейського газу в BloombergNEF, зауважує, що газова проблема Європи може не зникнути наступного року.
Геополітичні проблеми та неприязнь до Росії, особливо щодо газопроводу "Північний потік-2", збільшать можливості Росії з обмеження потоків до Європи в першій половині року, а потенційно і на більш тривалий термін,
– вважає він.
Різке зростання вартості газу: основне
- 17 грудня 2021 року корпорація "Газпром" не стала бронювати добові потужності газопроводу "Ямал – Європа".
- Це спричинило зростання цін до 1 700 доларів за тисячу кубів.
- 21 грудня польську ділянку газопроводу перевели до реверсного режиму.
- Це зумовило ще більше зростання вартості – до 1 800, а згодом і до 2 035 доларів за тисячу кубів.
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