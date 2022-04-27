Ціни на газ в Європі різко зросли через відключення Польщі та Болгарії

Російський "Газпром" перестав постачати газ у Польщу та Болгарію через їх відмову здійснювати оплату у рублях. Відтак ціни на газ у Європі відчутно зросли.

"Газпром" призупинив постачання газу для "Булгаргазу" та польської PGNiG. Еталонні голландські ф’ючерси зросли в ціні на 24% до 127,50 євро за мегават-годину, що є найвищим рівнем з 1 квітня.

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Газовий шантаж

Кілька тижнів тому Путін наказав отримувати оплату за газ від "недружніх" до Росії країн у рублях з 1 квітня. Але ЄС та G7 відмовилися це робити. Єдиною країною ЄС, яка сказала, що платитиме рублями, є Угорщина. Але Єврокомісія попередила її, що це буде прямим порушенням санкцій ЄС.

На жаль, Європа отримує 40% свого газу з Європи. Тож не може моментально відмовитися від своєї залежності.



Скільки ЄС платить за російський газ / Інфографіка 24 каналу

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, написала у твітері, що припинення постачання газу до Польщі та Болгарії є черговою спробою шантажу Європи через її підтримку України.

Ми готові до такого сценарію. Ми плануємо нашу скоординовану відповідь ЄС. Європейці можуть бути впевнені, що ми єдині й солідарні з державами-членами, які постраждали,

– заявила Урсула фон дер Ляєн.

Наслідки для Польщі та Болгарії

За словами аналітиків Goldman Sachs Group Inc., зупинка російських потоків до Польщі та Болгарії матиме "лише незначний фізичний вплив" на газові баланси північно-західної Європи.

У Польщі контракт PGNiG розрахований на 10,2 мільярда кубометрів на рік, що еквівалентно 50% попиту або 60% імпорту. Проте Польща готова до повної відмови від російського газу. Вона роками інвестувала в альтернативні джерела. Зокрема, газопровід з Норвегії повинні запустити вже у жовтні 2022 року. А наразі на складах є достатньо палива, щоб витримати перебої у постачанні.

Болгарія теж має запаси, яких вистачить щонайменше на місяць. Щобільше, цього місяця в Європі завершився опалювальний сезон, а разом з ним і попит на газ.

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