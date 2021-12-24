Ціни на газ обвалились на 40% у Європі: як погодні умови вплинули на вартість

Ціни на газ зменшились на третину проти рекордної ціни 21 грудня. Все через вітер, що посилився останніми днями в Європі й підвищив вироблення вітряної генерації.

Вироблення електроенергії в Європі

Внесок вітрової генерації у вироблення електроенергії в Європі у 23 грудня зріс до 13,8% після 7,1% (22 грудня) та тримісячного мінімуму 5,52% (21 грудня).

З 13 по 19 грудня внесок вітряків у вироблення електроенергії в Європі становив у середньому 13,7%.

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Ціна газу на біржі (контракт "на день вперед")

Станом на ранок 24 грудня січневий ф'ючерс на TTF на біржі ICE Futures торгується на рівні 1 300 доларів за тисячу кубів.

23 грудня торги газом на TTF завершилися на рівні 1 485 доларів за тисячу кубометрів після 1 997 доларів 22 грудня та рекордних 2 138 доларів за тисячу кубометрів 21 грудня.

Запаси газу у сховищах

, що ціна вище ныж 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів склала абсолютний рекорд, більше про це – читайте тут.

Запаси газу в підземних сховищах Європи впали до 57,5% від місткості, станом на 23 грудня. Такий обсяг газу на 17,3 процентні пункти нижче за середнє значення за останні п'ять років. За газову добу 22 грудня відбір газу з ПСГ Європи становив 776 мільйонів кубометрів – максимальний показник початку сезону відбору.

Надходження до європейської мережі газу з терміналів прийому ЗПГ у грудні 2021 року зростає на рекордні 66% рік до року.

Імпорт ЗПГ у грудні може бути максимальним за останні сім місяців.

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