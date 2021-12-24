Вироблення електроенергії в Європі
- Внесок вітрової генерації у вироблення електроенергії в Європі у 23 грудня зріс до 13,8% після 7,1% (22 грудня) та тримісячного мінімуму 5,52% (21 грудня).
- З 13 по 19 грудня внесок вітряків у вироблення електроенергії в Європі становив у середньому 13,7%.
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Ціна газу на біржі (контракт "на день вперед")
- Станом на ранок 24 грудня січневий ф'ючерс на TTF на біржі ICE Futures торгується на рівні 1 300 доларів за тисячу кубів.
- 23 грудня торги газом на TTF завершилися на рівні 1 485 доларів за тисячу кубометрів після 1 997 доларів 22 грудня та рекордних 2 138 доларів за тисячу кубометрів 21 грудня.
Запаси газу у сховищах
Запаси газу в підземних сховищах Європи впали до 57,5% від місткості, станом на 23 грудня. Такий обсяг газу на 17,3 процентні пункти нижче за середнє значення за останні п'ять років. За газову добу 22 грудня відбір газу з ПСГ Європи становив 776 мільйонів кубометрів – максимальний показник початку сезону відбору.
- Надходження до європейської мережі газу з терміналів прийому ЗПГ у грудні 2021 року зростає на рекордні 66% рік до року.
- Імпорт ЗПГ у грудні може бути максимальним за останні сім місяців.
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