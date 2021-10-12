Ціни на газ та електроносії у Данії досягли рекордного рівня

Ціни на енергоносії у Данії зросли до максимальних показників, починаючи від листопада 2012 року, а за останні роки – на 2,2%. Ціни на газ за рік зросли на 52,8%.

Стрімкий ріст цін на електроносії

Згідно з аналітикою Статистичного управління Данії ціни на електроносії можуть подорожчати до найвищої ціни за 13 років. За останніх 12 місяців ціна вже піднялась на 15,2%. Старший економіст Данської торгової палати Крістіана Скрівера розповіла, що високі ціни частково є результатом відносно невеликої кількості опадів в Норвегії влітку.

Варто прочитати Буде складним, – міністр енергетики про опалювальний сезон на тлі міжнародної кризи

Це призвело до виснаження запасів води на скандинавських гідроелектростанціях, які виробляють енергію в країни, включаючи Данію, що призвело до різкого зростання цін на електроенергію,

– поділилась Скрівер.

Також ще одним фактором здорожчання електроносіїв стало зменшення кількості вітру влітку, яке призвело до зниження вироблення електроенергії вітром, вважає Скрівера.

Ріст цін на газ

Ціни на газ зросли на 52,8% торік, що є найбільш різким та суттєвим підвищенням за 12 місяців починаючи з 1980 року.

Газ чинить менший вплив на загальні ціни на енергію для данських споживачів, але означає, що 400 тисяч домашніх господарств в країні, які опалюються газом, стикаються з великим збільшенням рахунків, зауважують у виданні The Local.

Читайте також Росія тисне на Європу за допомогою дефіциту газу, – Боррель про електроенергетичну кризу

Стрімкий ріст цін на газ у Європі: коротко