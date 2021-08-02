Ціни на газ на українських АЗС побили історичний рекорд

Середня вартість автогазу в українських мережах АЗС протягом липня зросла на 9,1%, тобто на 1,39 гривні за літр. Вона сягнула 16,72 гривні, оновивши історичний рекорд.

Про відчутне зростання цін на автогаз в Україні впродовж липня свідчать дані консалтингової компанії.

Читайте також Світ раніше відмовиться від пального, аніж очікувалось, – ЗМІ

Подорожчання автогазу: як змінилися ціни на АЗС

у мережах ОККО ціни зросли на 1,5 гривні за літр – до 17,48 – 17,49 гривні;

WOG – на 1,7 гривні за літр – до 17,68;

АЗС мережі Glusco за липень підвищили ціну на 1,8 гривні за літр – до 16,75;

на UPG середня ціна збільшилася на 1,49 гривні за літр – до 16,79;

"БРСМ-Нафта" за місяць збільшила ціну на 1,4 гривні за літр – 16,88;

Avantage7 підвищили ціну газу в середньому на 1,37 гривні за літр – до 16,12.

Причини підвищення цін на газ

Зростання гуртових цін через різке зниження імпортних поставок на початку липня.

Зростання вартості пропан-бутану в ЄС і на внутрішньому ринку Росії – найбільшого експортера скрапленого газу в Україну.

За словами імпортерів, відвантаження ресурсу виробництва "Роснефти" почалося пізніше на 10 днів. Деякі гравці за місяць отримали незначні обсяги від місячної номінації. Крім того, постачання газу в Україну в липні на 31,8% знизив "Лукойл".

Через введення санкцій США і Євросоюзу щодо "Белнафтохіму" і нафтопродуктової галузі Білорусі, знизилися обсяги поставок з білоруських заводів.

19 липня 2021 року вартість газу в мережах АЗС України преміум-сегменту побила рекорд за всю історію спостереження, досягнувши 17,5 гривні за літр.