Ціни на енергоносії спонукали інфляцію в Європі, – Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що високі ціни на газу та енергоносії вплинули на пришвидшення інфляції в Єврозоні у 2021 році. Також це може пришвидшити інфляцію й у поточному році.

Залежність ЄС від російського газу

Дипломат зауважує, що Європа залежна від російських поставок газу. У той же час Росія більш стійка перед економічними санкціями Заходу. "Ми повинні терміново розглянути можливість розробки стратегічних запасів газу в ЄС та можливість спільної закупівлі газу", – написав він.

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Ситуація з інфляцією

Боррель також відзначає, що ціна природного газу в Європі у шість – десять разів вища, ніж рік тому, і це вже призвело до зростання інфляції у наприкінці 2021 року.

Якщо ціни на енергоносії залишаться високими протягом 2022 року, підживлюючи вищу інфляцію, це серйозно вплине на відновлення після пандемії,

​– зауважує Боррель.

Як Росія тисне на Європу через енергоносії

, що інфляція в Єврозоні прискорилася до 5,1% річних у січні, коли очікувався її спад до 4,4%. Що стосується ціни газу в Європі, то 21 грудня 2021 року вона вперше в історії перевищила позначку у 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів газу.

Боррель поділився, що трансатлантична безпека в галузі енергетики буде темою Енергетичної ради ЄС – США. Також він зауважив що Росія в минулому вже використала енергоносії у політичних цілях.

Як приклад, він нагадав, що російський "Газпром" відмовився направити додаткові поставки для поповнення європейських сховищ, що ще більше посилило знервованість на ринку.

Разом зі США ми виступаємо проти використання енергопостачання як зброї та геополітичного важеля. Ми віддані забезпеченню енергетичної безпеки ЄС та наших сусідів, включаючи Молдову, Україну та Західні Балкани,

– зауважив Боррель.

Альтернатива для Європи, на думку Борреля

Відправною точкою своєї енергетичної стратегії Брюссель, як і раніше, вважає "Європейський зелений курс" та реформу енергетики у світлі надзвичайної кліматичної ситуації.

Він вважає, що це не дозволить поточним подіям збити ЄС з цього шляху. Однак у короткостроковій перспективі вирішуватиме проблему безпеки газопостачання через диверсифікацію маршрутів та джерел імпорту.

США вже є найбільшим постачальником зрідженого природного газу до Європи, і найближчими місяцями ми активізуємо нашу співпрацю, щоб гарантувати безпеку газопостачання. Крім США, ми також ведемо переговори з Норвегією, Катаром, Азербайджаном, Алжиром та іншими країнами щодо розширення поставок ЗПГ,

– поділився дипломат.

Разом з тим Боррель підкреслив, що Піренейський півострів, який фактично залишається енергетичним островом в Європі, має більше потужностей з прийому ЗПГ, ніж інші європейські країни. Саме тому потрібно працювати швидше, щоб краще інтегрувати європейський ринок.

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