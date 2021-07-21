Стрімкий ріст цін на електроенергетику

На іспанській електроенергетичній біржі ціна на електроенергію в сегменті "на добу вперед" досягла пікових показників. Ціна ж на саму електроенергію зросла на 4,7% до 106,57 євро за мегават на годину.

Зауважте Тарифи на електроенергію з серпня 2021 року: як зростуть ціни

У Великій Британії ціни вже зросли на 3,9% й продовжують зростати п'ятий день поспіль. Разом з тим, ціна електроносія складає 9 847 фунта (близько 365 тисяч гривень) за мегават на годину.

ціни вже зросли на 3,9% й продовжують зростати п'ятий день поспіль. Разом з тим, ціна електроносія складає 9 847 фунта (близько 365 тисяч гривень) за мегават на годину. Ціни у Німеччині зросли удвічі проти середнього сезонного значення за останніх п'ять років. Так ціна у країні зросла на 1,9% до 89,99 євро на початку цього місяця

Чи зростатиме ціна й надалі: прогноз експерта

Ханс ван Кліфф, старший економіст по енергетиці ABN Amro Bank NV, прогнозує підвищення цін у більшості країн Європи.

Підвищений попит на охолодження веде до підвищення цін в більшій частині Європи,

– розповів Ханс ван Кліфф.

Чи спаде аномальна спека найближчим часом

Спеціалісти метеорологічної компанії Maxar Technologies прогнозують, що більшу частину цього тижня в Західній Європі температури будуть вище норми.

Зокрема, Метеорологічне бюро випустило перше попередження про екстремальну спеку у Великій Британії. Метеорологи прогнозують, що стовпчик термометру досягне 33 градусів за Цельсієм на Заході країни.