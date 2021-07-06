Ціни на електроенергію: реакція регуляторів на кризову ситуацію в Україні

У Міністерстві електроенергетики запропонували способи, що мають системно вирішити кризову ситуацію зниження цін на ринку електроенергетики, котра склалась на початку липня поточного року. Також Антимонопольний комітет почав розслідування на предмет змови, яка могла призвести до вище згаданої ситуації.

Як Міненерго пропонує врегулювати ситуацію

Перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко під час наради розповів, що регулятору слід удатись до наступних дій:

прийняти методику розрахунку граничної ціни на ринку "на добу наперед" (РДН), яка допоможе зробити ринок ліквідним;

затвердити обов’язковість біржової торгівлі для всіх учасників;

у законодавчому полі необхідно скасувати зобов'язання щодо продажу 10% електроенергії на РДН, принаймні для тих учасників, які виконують функції ПСО;

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Також під час наради було обговорено можливе рішення, яке допоможе врегулювати ситуацію на ринку електроенергії вже найближчим часом до впровадження системних заходів.

Рішення полягає в обмеженні продажу трейдерами та постачальниками на ринку "на добу наперед" у відсотковому значенні від їхнього обсягу торгівлі,

– розповіли у Мінекономіки.

Нарада щодо врегулювання кризової ситуації на ринку електроенергії за участі виробників електроенергії / Фото Міністерства енергетики України

Участь в нараді взяли такі виробники електроенергії як НКРЕКП, НЕК "Укренерго", ДП "Гарантований покупець", ДП "Оператор ринку".

, що 4 липня 2021 року НКРЕКП провела позачергове засідання на якому ухвалила цінові обмеження, для стабілізації ситуації на ринку електроенергетики України. Обмеження діятимуть до 8 липня поточного року.

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Змова на ринку електроенергетики

Антимонопольний комітет України (АМКУ) почав розслідування про наявність чи відсутність в діях учасників ринку електроенергії порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Причиною розслідування АМКУ стали вище згадані істотні коливання обсягів купівлі-продажу на оптовому ринку електричної енергії в останні кілька днів, зокрема на ринку "на добу вперед", причиною яких є зменшення закупівлі ресурсу на РДВ окремими учасниками на тлі зростання обсягів закупівлі на ринку двосторонніх договорів. Це призвело до різкого зниження ціни (ціна знизилась на третину) в перші дні липня.

На думку фахівців АМКУ, до цих наслідків могла призвести синхронна поведінка певних учасників ринку електроенергії,

– розповіли у комітеті.

Також в АМКУ додали, що схожі дії відбуваються періодично, а отже цілком можуть бути навмисними.