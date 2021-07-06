Як Міненерго пропонує врегулювати ситуацію

Перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко під час наради розповів, що регулятору слід удатись до наступних дій:

прийняти методику розрахунку граничної ціни на ринку "на добу наперед" (РДН), яка допоможе зробити ринок ліквідним;

затвердити обов’язковість біржової торгівлі для всіх учасників;

у законодавчому полі необхідно скасувати зобов'язання щодо продажу 10% електроенергії на РДН, принаймні для тих учасників, які виконують функції ПСО;

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Також під час наради було обговорено можливе рішення, яке допоможе врегулювати ситуацію на ринку електроенергії вже найближчим часом до впровадження системних заходів.

Рішення полягає в обмеженні продажу трейдерами та постачальниками на ринку "на добу наперед" у відсотковому значенні від їхнього обсягу торгівлі,

– розповіли у Мінекономіки.

Нарада щодо врегулювання кризової ситуації на ринку електроенергії за участі виробників електроенергії / Фото Міністерства енергетики України

Участь в нараді взяли такі виробники електроенергії як НКРЕКП, НЕК "Укренерго", ДП "Гарантований покупець", ДП "Оператор ринку".

Нагадаємо, що 4 липня 2021 року НКРЕКП провела позачергове засідання на якому ухвалила цінові обмеження, для стабілізації ситуації на ринку електроенергетики України. Обмеження діятимуть до 8 липня поточного року.

Варто ознайомитись НКРЕКП встановила цінові обмеження на електроенергію: якою буде гранична ціна

Змова на ринку електроенергетики

Антимонопольний комітет України (АМКУ) почав розслідування про наявність чи відсутність в діях учасників ринку електроенергії порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Причиною розслідування АМКУ стали вище згадані істотні коливання обсягів купівлі-продажу на оптовому ринку електричної енергії в останні кілька днів, зокрема на ринку "на добу вперед", причиною яких є зменшення закупівлі ресурсу на РДВ окремими учасниками на тлі зростання обсягів закупівлі на ринку двосторонніх договорів. Це призвело до різкого зниження ціни (ціна знизилась на третину) в перші дні липня.

На думку фахівців АМКУ, до цих наслідків могла призвести синхронна поведінка певних учасників ринку електроенергії,

– розповіли у комітеті.

Також в АМКУ додали, що схожі дії відбуваються періодично, а отже цілком можуть бути навмисними.