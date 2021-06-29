Дію ПСО уряд продовжив постановою від 29 червня. Таким чином ціну для побутових споживачів зберегли в розмірі 1,68 гривні за кіловат-годину.

Актуально Після зупинки блоків АЕС ціна електроенергії зросла на 20%

Міненерго планує встановити новий проєкт ПСО

Зазначимо, що наприкінці грудня Кабмін скасував пільговий тариф. До цього за перші 100 кіловатів енергії платили у розмірі 0,9 гривні за кіловат-годину. Була встановлена єдина ціна.

У квітні уряд вже планував міняти тариф, проте залишив його чинним ще на 2 місяці – до кінця червня.

Важливо! У Міненергетики обіцяли представити новий проєкт ПСО. Споживачів планували ділити на категорії і в результаті запроваджувати диференційовану оплату. Побутові споживачі платили б менше за світло, аніж платять зараз.

Які категорії планують встановити

За інформацією Інтерфакс-Україна, новий проєкт містить поділ за обсягами споживання: до 100 кіловат-годин; 100 –300; 300 – 500; від 500. Максимальний тариф може сягнути 3 гривень за 1 кіловат-годину.

До теми В Україні незабаром змінять тарифи на електрику: хто платитиме менше