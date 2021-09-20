Ціна пального на АЗС

Згідно з даними моніторингу "Консалтингової групи А-95", середні роздрібні ціни на пальне виглядають наступним чином:

  • бензин А-92 становлять 29,33 гривні за літр,
  • бензин А-95 – 30,20 гривні за літр,
  • дизельне паливо (ДП) – 28,46 гривні за літр (+0,01 гривень),
  • автогаз – 17,53 гривні за літр (+0,02 гривень).

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Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціна на бензинц А-95 в Україн

Таблиця роздрібних цін на бензин А-95 / Скриншот з "Консалтингової групи А-95"

Нагадаємо, що

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