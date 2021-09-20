Ціна пального на АЗС
Згідно з даними моніторингу "Консалтингової групи А-95", середні роздрібні ціни на пальне виглядають наступним чином:
- бензин А-92 становлять 29,33 гривні за літр,
- бензин А-95 – 30,20 гривні за літр,
- дизельне паливо (ДП) – 28,46 гривні за літр (+0,01 гривень),
- автогаз – 17,53 гривні за літр (+0,02 гривень).
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Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:
Таблиця роздрібних цін на бензин А-95 / Скриншот з "Консалтингової групи А-95"
Нагадаємо, що
Державне регулювання цін: що варто знати
- З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
- Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
- Останній раз Мінекономіки оновлювало граничну ціну 6 вересня, в наслідок чого вартість бензину підвищилась з 25,53 гривні до 25,94 гривні, а ДП навпаки знизилась з 21,11 гривні до 21,69 гривні за літр.