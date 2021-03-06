Ціни на бензин і дизель підскочили більш як на 10%: як заощадити на пальному

На українських заправках різко піднялись ціни на пальне. Експерти зауважують, що це ще не остаточний стрибок цін, тож як заощадити на дизелі та бензині – далі у матеріалі.

Ціни на пальне

В лютому 2021 року літр бензину А-95 в Україні в середньому коштував більш як 25 гривень.

Протягом січня 2021 року ціна за літр того самого бензину піднялась на 11% і становила 28,2 гривні за літр.

Консалтингова група А-95 зауважила, що дизель за минулий місяць зріс в ціні на 10%, бензин А-92 подорожчав на 12%, а автогаз – на всі 21%.

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Причина зростання цін: думки експертів

Експерти Сергій Куюн, що є головою Консалтингової групи А-95, комерційний директор Укргазвидобування Сергій Федоренко та керівник відділу з маркетингу БРСМ-Нафти Олександр Мельничук, зауважують, що підвищення цін спровокувало майже 20% подорожчання нафти на світовому ринку протягом лютого. Варто нагадати, що у лютому вартість одного бареля нафти підскочила з 55 доларів до 67 доларів.

Сергій Федоренко. На думку комерційного директора Укргазвидобування підняття цін на пальне відбулось через те, що велика частина контрактів нафтопереробних заводів прив'язана до котирувань нафти на світовому ринку.

До 15 лютого АЗС придивлялися, що буде з ціною на нафту, а потім, коли вона різко подорожчала, піднялися ціни на бензини, дизель і LPG,

– Федоренко

Сергій Куюн. Голова А-95 вважає, що до лютого 2021 року ціни на бензин і дизель в Україні стримували комплекс факторів: низька температура, локдаун і сірі схеми на ринку.

Пан Куюн спирається у своїх твердженнях на дослідження Консалтингової групи А-95. Згідно з дослідженням 65% АЗС в Україні нібито продають паливо собі в збиток. До такого висновку в "А-95" прийшли, порівнявши гуртову вартість палива на ринку з роздрібною ціною АЗС, яку заправки виставляють покупцям.

З жовтня 2020 року ціна на дизель зросла:

гуртова на 5,8 гривні за літр,

роздрібна – всього на 4 гривні.

Це означає, що ринок відстає через наявність дешевих залишків і великих обсягів безподаткового фальсифікату, який слабо реагує на зовнішні тенденції,

– говорить Куюн.

Прогноз цін березень

За даними онлайн-платформи Investing.com, на світовому ринку котирування на нафту зростають з жовтня 2020 року. Так, за минулі чотири місяці один барель нафти еталонної марки Brent подорожчав майже на 70%, тоді як ціни на АЗС в Україні за цей же період зросли лише на 21 – 31% залежно від виду палива.

Зважаючи на те, що взимку попит на пальне дещо спадає, через те, що менше людей пересувається на автомобілях. Проте, якщо котирування на нафту будуть стабільні, то у березні відбудеться зростання ціни від 1 до 1,8 гривні за літр. Такі цифри прогнозують експерти Мельничук, Куюн і Федоренко.

Як водіям заощадити на пальному

У разі такого сценарію вартість пального в Україні може піднятися до рівня кінця 2019 року, коли ціни на пальне знаходилися в межах 30 гривень за літр.

Експерти певні, що навіть при найгіршому для автомобілістів розвитку подій, у них все одно буде можливість заощадити шляхом акцій і програм лояльності.

ОККО: у лютому 2021 року заправка пропонувала своїм клієнтам знижку у розмірі 3,5 гривні за літр пального.

WOG: також станом на лютий місяць поточного року заправка надавала знижки споживачам пального від WOG у розмірі 4 гривні за літр.

У сьогоднішній ситуації це означає, що максимальна ціна 30,50 гривні за літр на А-95 перетворюється у 25,5 – 26 гривні,

– Куюн.