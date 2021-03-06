Ціни на бензин і дизель підскочили більш як на 10%: як заощадити на пальному

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На українських заправках різко піднялись ціни на пальне. Експерти зауважують, що це ще не остаточний стрибок цін, тож як заощадити на дизелі та бензині – далі у матеріалі.
Консалтингова група А-95 зауважила, що дизель за минулий місяць зріс в ціні на 10%, бензин А-92 подорожчав на 12%, а автогаз – на всі 21%.
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Експерти Сергій Куюн, що є головою Консалтингової групи А-95, комерційний директор Укргазвидобування Сергій Федоренко та керівник відділу з маркетингу БРСМ-Нафти Олександр Мельничук, зауважують, що підвищення цін спровокувало майже 20% подорожчання нафти на світовому ринку протягом лютого. Варто нагадати, що у лютому вартість одного бареля нафти підскочила з 55 доларів до 67 доларів.
До 15 лютого АЗС придивлялися, що буде з ціною на нафту, а потім, коли вона різко подорожчала, піднялися ціни на бензини, дизель і LPG,
– Федоренко
Пан Куюн спирається у своїх твердженнях на дослідження Консалтингової групи А-95. Згідно з дослідженням 65% АЗС в Україні нібито продають паливо собі в збиток. До такого висновку в "А-95" прийшли, порівнявши гуртову вартість палива на ринку з роздрібною ціною АЗС, яку заправки виставляють покупцям.
З жовтня 2020 року ціна на дизель зросла:
Це означає, що ринок відстає через наявність дешевих залишків і великих обсягів безподаткового фальсифікату, який слабо реагує на зовнішні тенденції,
– говорить Куюн.
Зважаючи на те, що взимку попит на пальне дещо спадає, через те, що менше людей пересувається на автомобілях. Проте, якщо котирування на нафту будуть стабільні, то у березні відбудеться зростання ціни від 1 до 1,8 гривні за літр. Такі цифри прогнозують експерти Мельничук, Куюн і Федоренко.У разі такого сценарію вартість пального в Україні може піднятися до рівня кінця 2019 року, коли ціни на пальне знаходилися в межах 30 гривень за літр.
Експерти певні, що навіть при найгіршому для автомобілістів розвитку подій, у них все одно буде можливість заощадити шляхом акцій і програм лояльності.
ОККО: у лютому 2021 року заправка пропонувала своїм клієнтам знижку у розмірі 3,5 гривні за літр пального.
WOG: також станом на лютий місяць поточного року заправка надавала знижки споживачам пального від WOG у розмірі 4 гривні за літр.
У сьогоднішній ситуації це означає, що максимальна ціна 30,50 гривні за літр на А-95 перетворюється у 25,5 – 26 гривні,
– Куюн.